Drive System Design et Alvier Mechatronics concluent un accord d'exploitation commune pour fournir des solutions durables de propulsion électrifiée





Alvier Mechatronics soutenu par la société mère Höganäs AB, leader de l'industrie

La collaboration réduit le délai de commercialisation, augmente la durabilité et tire parti de la technologie la plus avancée de l'industrie pour le développement de la propulsion électrifiée

FARMINGTON HILLS, Michigan, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Drive System Design (DSD), une entreprise spécialisée dans l'ingénierie et le développement rapides de systèmes de propulsion électrifiés, et Alvier Mechatronics, une entreprise de services d'ingénierie possédant des compétences particulières dans les matériaux avancés et les méthodes de production pour des applications durables à volume élevé, unissent leurs forces pour fournir à l'industrie de la mobilité des services d'ingénierie à l'appui de solutions de propulsion électrifiée durables dans les applications automobiles, commerciales, non routières, maritimes et aérospatiales.

Les deux sociétés ont signé un accord d'exploitation commune pour combiner l'expertise de DSD en conception de systèmes de propulsion entièrement électrifiés englobant la simulation, le prototypage et la validation, avec les capacités de pointe d'Alvier Mechatronics dans l'industrie de la métallurgie des poudres et de la conception électromagnétique. Cette collaboration permettra d'apporter d'importantes améliorations au développement de systèmes électrifiés et de proposer des solutions clés en main novatrices à l'industrie, notamment :

Augmentation de la vitesse de mise sur le marché en combinant les phases de développement métallurgiques et électromagnétiques et en réduisant le délai de production des prototypes.

en combinant les phases de développement métallurgiques et électromagnétiques et en réduisant le délai de production des prototypes. Amélioration de la durabilité pour une meilleure utilisation du CO2, entraînant une réduction globale pendant le processus de développement, pour compléter la capacité des deux entreprises à réduire la production de CO2 pendant le fonctionnement du système.

pour une meilleure utilisation du CO2, entraînant une réduction globale pendant le processus de développement, pour compléter la capacité des deux entreprises à réduire la production de CO2 pendant le fonctionnement du système. Expertise du fait de l'expérience et des ressources combinées de Höganäs AB, DSD et Alvier Mechatronics.

« Cette collaboration mettra à profit les compétences et les capacités combinées de chaque entreprise pour servir nos clients actuels et nouveaux de façon stimulante », a déclaré Daniel Hervén, PDG d'Alvier Mechatronics.

« La collaboration avec Alvier Mechatronics est une excellente occasion pour DSD de diversifier sa contribution à l'avancement de la propulsion électrique durable à travers un éventail d'industries critiques », a déclaré Mark Findlay, directeur général de DSD. « Il s'agit d'une entreprise de confiance dans l'industrie et nous sommes heureux à l'idée de repousser les limites de l'électrification durable. »

À propos de Drive System Design Inc.

Drive System Design (DSD) Inc. se spécialise dans l'ingénierie et le développement rapides des systèmes de propulsion électrifiés et des technologies associées grâce à des décennies d'expérience, des capacités clés en main et d'une expertise inégalée en laquelle les clients ont confiance. Basée à Farmington Hills, au Michigan, son équipe d'ingénierie mondialement reconnue travaille directement et en collaboration avec les constructeurs automobiles, les véhicules commerciaux, les équipementiers aérospatiaux et de défense, les équipementiers de niveau 1 et les organismes de recherche de l'industrie. La société offre une compétence inégalée dans l'intégration de systèmes, la conception de plomb de simulation, l'amélioration de l'efficacité, les essais de développement, et l'analyse et le contrôle des systèmes de transmission et des groupes motopropulseurs électrifiés.

Pour plus d'informations, consultez le site drivesystemdesign.us .

À propos d'Alvier Mechatronics :

Alvier Mechatronics fait partie du groupe Höganäs, leader du marché des poudres métalliques. Start-up fondée en 2018 avec l'ambition de développer des solutions eDrive axées sur le savoir, Alvier Mechatronics offre aux entreprises une voie rapide pour construire des solutions eDrive intégrées et performantes grâce à des services d'ingénierie avancés. De l'idéation conceptuelle à la conception, la simulation, la validation et le prototypage à la construction d'échantillons a, nous utilisons une approche systématique pour obtenir un poids plus faible et un nombre réduit de pièces tout en augmentant l'efficacité globale.

Pour plus d'informations, consultez le site alviermechatronics.com .

