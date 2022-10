CloudLinux annonce la sortie du modèle prêt à la production d'AccelerateWP





CloudLinux a annoncé aujourd'hui la sortie anticipée du modèle de production d'AccelerateWP, une suite d'optimisation de WordPress qui permettra aux fournisseurs d'hébergement et aux propriétaires de sites Web d'améliorer les performances de leurs sites grâce à des performances plus rapides, des fonctionnements plus intelligents, une meilleure sécurité et une meilleure rentabilité.

Après une période bêta réussie avec plus de 1 000 participants de différentes tailles de serveurs, AccelerateWP a analysé plus de 1,5 million de sites Web. Les tests de vitesse montrent clairement comment AccelerateWP obtient de meilleurs résultats de performance sur les serveurs web Apache par rapport aux solutions alternatives de mise en cache.

Cet outil d'optimisation de WordPress résout trois problèmes essentiels rencontrés par les fournisseurs d'hébergement : les tickets liés aux performances, la stagnation des revenus et les obstacles à l'acquisition de clients dans un environnement extrêmement concurrentiel. AccelerateWP aide les clients de l'hébergement à identifier et à corriger automatiquement les sites WordPress lents sur un serveur, il est prêt à l'emploi et offre un cache Redis sécurisé pour tous les utilisateurs pour tout le serveur. Il est également doté d'une interface d'administration simple à utiliser, d'une notification à l'utilisateur final et d'une API de facturation pour les capacités de vente incitative automatisée.

La mission d'AccelerateWP est de détecter et de proposer des conseils exploitables pour tout type de problème de performance pour la plupart des sites Web de WordPress. « AccelerateWP est bien plus qu'un plugin de performance WordPress », explique Dennis Kittrell, vice-président de l'hébergement produit. « C'est avant tout un outil de diagnostic, conçu pour analyser tous les sites dotés du système d'exploitation CloudLinux afin de découvrir la cause profonde des problèmes de performance et de proposer des solutions normatives pour chaque problème. Dans la plupart des cas, la solution peut être déployée en un seul clic dans l'interface d'Accelerate ».

AccelerateWP est une fonctionnalité gratuite incluse dans le système d'exploitation CloudLinux. AccelerateWP Premium, qui comprend une fonction de cache d'objets, est toujours en version bêta. Plus d'informations sont disponibles ici à propos d'AccelerateWP.

À propos de CloudLinux

CloudLinux a pour mission d'améliorer continuellement la sécurité, la stabilité et la disponibilité des serveurs et périphériques Linux. Basée à Palo Alto, en Californie, CloudLinux Inc. développe une distribution Linux renforcée, des correctifs de sécurité en direct pour le noyau Linux, des options de support élargi pour Linux et des logiciels de sécurité pour des serveurs Web utilisés par des entreprises, des fournisseurs de services, des gouvernements et des universités du monde entier.

CloudLinux compte plus de 4 000 clients et partenaires, plus de 500 000 installations de produits dans le monde et des analystes et développeurs dédiés qui réunissent plus de 450 ans d'expérience de Linux ajouté à la passion de fournir le meilleur service client.

