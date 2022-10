Libro domine le marché de la réservation en ligne avec une hypercroissance de 56 % au troisième trimestre.





Libro, un chef de file dans le domaine de la gestion des réservations en ligne et des technologies d'engagement des clients, a dominé les mois d'été et s'est positionné pour une année fiscale record avec 193 nouveaux emplacements et une croissance de 56 % au troisième trimestre d'une année sur l'autre.

La capacité de la compagnie à fournir un système de réservation en ligne abordable et facile à utiliser s'est montrée un facteur de différenciation gagnant pour obtenir plusieurs emplacements de Boston Pizza, le restaurant primé Chez Muffy, et de nombreuses chaînes de restaurants, y compris les leaders du secteur La Cage Brasserie Sportive et 3 Brasseurs.

" C'était un troisième trimestre très occupé et productif pour Libro ", a déclaré Lorne Schwartz, président de Libro. "Nous avons eu un nombre inattendu de restaurants qui ont adopté notre solution parce qu'il y a un écart de valeur sur le marché que Libro peut et continuera de combler. Nous prévoyons de profiter de notre élan et de progresser prudemment, mais avec détermination, vers le reste du Canada."

Au troisième trimestre, Libro a ajouté un peu moins de 14 000 000 d'invités assis à son compte, battant ainsi son précédent record du deuxième trimestre 2022. "Sans Libro, je ne pourrais pas gérer mon restaurant à son plein potentiel", a déclaré Spiros Markakis, propriétaire de Casa Grecque à Beauport, au Québec. "Libro est plus qu'un outil de réservation. C'est un tableau de bord et un outil de planification qui contribue à maximiser l'expérience des clients, ce qui fait la réputation de Casa Grecque, Beauport."

En plus de l'expansion de la compagnie, Libro a profité du troisième trimestre pour développer davantage son écosystème de partenaires. L'engagement continu de Libro à s'aligner avec des experts reconnus du secteur tels que Payfacto, RestoMontreal, Groupex Canada et NiceJob a permis à la société d'offrir plus de valeur et de soutien à ses clients.

" De plus en plus de chaînes et de franchises nous choisissent par rapport à nos compétiteurs parce que nous offrons une valeur très supérieure à un prix mensuel fixe et extrêmement raisonnable ", dit Schwartz. "Il y a des améliorations vraiment intéressantes de notre plateforme qui seront publiées d'ici le premier trimestre 2023 et qui aideront considérablement nos clients à connaître plus de succès."

À propos de Libro

Libro, un des leaders de la gestion des réservations en ligne en Amérique du Nord, offre aux restaurants une solution abordable et entièrement personnalisée pour occuper les tables, gérer les réservations, réduire les no-shows, attirer les clients et améliorer l'expérience générale des clients. La plateforme SaaS (Software-as-a-Service) de l'entreprise permet aux restaurateurs de contrôler l'ensemble de l'expérience de réservation en ligne, de conserver toutes les informations sur les clients et d'éliminer les modèles de commission coûteux qui accompagnent souvent les sites de réservation tiers. Basée à Montréal, Libro développe une plateforme de réservation utilisée dans plus de 2500 établissements au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour plus d'informations, visitez www.librorez.com.

