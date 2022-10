Le 7e Symposium sur le marché canadien de la défense et de la sécurité s'ouvre aujourd'hui





Le rendez?vous incontournable des PME québécoises et des acteurs clés de ce secteur

BOUCHERVILLE, QC, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aéro Montréal et STIQ, en collaboration avec Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), annoncent que le 7e Symposium sur le marché canadien de la défense et de la sécurité a lieu aujourd'hui.

Cet événement phare rassemble les principaux acteurs de l'industrie de la défense et de la sécurité du Canada et de l'étranger, ainsi que des PME et des centres de recherche du Québec, afin de créer des occasions de maillage porteuses pour nos entreprises et notre économie.

Cette 7e édition couvrira aussi les grands enjeux de l'heure, avec des thématiques allant des tendances du marché de la défense et de la sécurité jusqu'à l'intégration des travailleurs étrangers, en passant par les approches d'approvisionnement durable et inclusif, et la sécurité et la défense dans un contexte de tensions internationales.

L'événement en bref

Le Symposium sur le marché canadien de la défense et de la sécurité est l'événement clé de l'année qui permet le maillage entre les grands donneurs d'ordres du Canada et les PME et organisations de ce secteur au Québec. Il vise à positionner le Québec, ses entreprises et ses institutions de recherche au coeur des occasions d'affaires en défense et en sécurité.

L'événement permet notamment d'informer les entreprises québécoises de l'évolution des projets d'acquisition du gouvernement du Canada et de les sensibiliser sur les occasions d'affaires qu'offrent les donneurs d'ordres du secteur de la défense et de la sécurité. Il devient également un lieu privilégié pour faire connaître à ces donneurs d'ordres les capacités industrielles et le potentiel d'innovation des entreprises québécoises.

Des ateliers thématiques et des conférences sont aussi au programme pour aider les PME du Québec à cerner les enjeux et les tendances mondiales de cette industrie afin de mieux se positionner dans une nouvelle réalité économique postpandémique.

Citations

« Le secteur de la défense et de la sécurité est l'un des moteurs de l'économie du Québec, notamment sur le plan de l'innovation, de l'exportation et de la création d'emplois. Il génère des retombées industrielles et technologiques qui s'intègrent à des chaînes de valeur mondiales dans ce domaine. Créé par DEC en 2014, le Symposium sur le marché canadien de la défense et de la sécurité a clairement contribué, année après année, à positionner le Québec, ses entreprises et ses centres de recherche au coeur des occasions d'affaires en défense et sécurité canadiennes et mondiales. »

Manon Brassard, sous?ministre et présidente, Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Dans un contexte de transformation majeure, Aéro Montréal outille les entreprises en aérospatiale pour qu'elles deviennent cyber?résilientes. Elle s'assure aussi de renforcer la visibilité des opportunités d'affaires pour permettre à ses membres de se diversifier sur le segment de la défense. En organisant cette 7e édition du Symposium, nos équipes complètent les efforts engagés, favorisent le développement des affaires et renforcent la place du Québec dans ces secteurs d'avenir. »

Suzanne Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

« Dans les années à venir, les opportunités d'affaires seront nombreuses pour les PME manufacturières québécoises dans le secteur de la défense et de la sécurité. Avec plus de 400 entreprises actives dans ce secteur dans son réseau, STIQ se positionne comme un acteur incontournable dans le développement de cette industrie majeure, notamment en mettant en lumière le savoir?faire des entreprises d'ici auprès des grands maîtres d'oeuvre et en créant des maillages fructueux. Les donneurs d'ordres auront besoin de fournisseurs qualifiés, c'est donc l'occasion pour nos PME de se démarquer avec des produits innovants, une expertise de pointe, un service hors pair et des prix compétitifs. En rassemblant les principaux intervenants du secteur de la défense et de la sécurité, ainsi que des PME et centres de recherche du Québec, l'événement d'aujourd'hui est un véritable accélérateur de développement pour ces entreprises, en plus de leur donner un élan pour saisir les opportunités offertes par l'industrie. »

Richard Blanchet, président-directeur général, STIQ

Liens connexes

