Tezspire (tézépélumab injectable) est maintenant offert au Canada pour le traitement de l'asthme sévère





Le premier et le seul agent biologique à réduire les exacerbations de manière constante et significative chez un vaste éventail de patients atteints d'asthme sévère

MISSISSAUGA, ON, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, AstraZeneca et Amgen annoncent le lancement de TezspireMC (tézépélumab injectable) au Canada. Ce médicament est indiqué en tant que traitement d'entretien d'appoint chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans ou plus atteints d'asthme sévère1.

L'approbation de Tezspire repose sur les résultats de l'étude de phase IIb PATHWAY et de l'étude de phase III NAVIGATOR, dans le cadre desquelles Tezspire, administré en association avec le traitement de référence, a entraîné une amélioration significative du paramètre d'évaluation principal et de tous les paramètres d'évaluation secondaires clés chez les patients atteints d'asthme sévère, par rapport à un placebo2.

Tezspire est le premier agent biologique de sa classe indiqué dans le traitement de l'asthme sévère à agir au sommet de la cascade inflammatoire en ciblant la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP), une cytokine épithéliale2-5. Il s'agit du premier et du seul agent biologique à avoir réduit les exacerbations de l'asthme de manière constante et significative dans le cadre d'études cliniques de phases II et III auxquelles ont participé un vaste éventail de patients atteints d'asthme sévère, sans égard aux biomarqueurs clés, dont la numération sanguine des éosinophiles, la présence d'allergies et la fraction expirée de monoxyde d'azote (FeNO)2,3,6-13. Tezspire est le seul agent biologique homologué pour le traitement de l'asthme sévère dont l'indication approuvée ne contient aucune limitation liée au phénotype (éosinophilique ou allergique) ou aux biomarqueurs1.

« Les patients atteints d'asthme sévère ont souvent de la difficulté à maîtriser leur maladie en raison de sa complexité et de son caractère hétérogène. Ils doivent composer avec une forte diminution de leur qualité de vie, des exacerbations fréquentes et un risque accru d'hospitalisation, explique Dre Anne Ellis, professeure de médecine à l'Université Queen's, directrice de la division Allergie et immunologie, et présidente de la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique. Tezspire représente un nouveau traitement important pour de nombreux patients canadiens dont les besoins sont mal comblés et qui ont toujours de la difficulté à maîtriser leur asthme sévère. »

« L'approbation de Tezspire permet aux médecins d'offrir un nouveau traitement ayant le potentiel de transformer les soins prodigués à un vaste éventail de patients atteints d'asthme sévère au Canada, affirme Kiersten Combs, présidente d'AstraZeneca Canada. Tezspire est le premier agent biologique pour l'asthme sévère qui ne comporte aucune limitation liée au phénotype ou au taux de biomarqueurs. »

« Tezspire introduit une ère nouvelle dans la prise en charge de l'asthme sévère, dans laquelle un vaste éventail de patients disposera d'une option thérapeutique qui maîtrise l'inflammation à la source, peu importe la cause, ajoute le Dr Daniel Martinez, directeur médical exécutif d'Amgen Canada. « Il s'agit d'une véritable victoire pour les patients canadiens, puisque ce produit offre une option thérapeutique fort nécessaire contre une maladie complexe et invalidante. »

Les réactions indésirables le plus fréquemment signalées durant les études cliniques chez les patients ayant reçu Tezspire ont été la pharyngite, l'arthralgie et la réaction au point d'injection1.

Les résultats de l'étude de phase III NAVIGATOR sont parus dans le New England Journal of Medicine en mai 2021. Aucune différence d'importance clinique n'a été observée en ce qui concerne les résultats relatifs à l'innocuité entre le groupe traité par Tezspire et le groupe placebo dans le cadre de cette étude2.

Notes

Asthme sévère

L'asthme est une maladie hétérogène qui, selon les estimations, touche quelque 339 millions de personnes dans le monde, dont 3,8 millions de Canadiens14-16. Il s'agit de la troisième maladie chronique la plus courante au Canada, et entre 5 et 10 % des patients atteints d'asthme présentent une forme sévère de la maladie16,17. Malgré l'utilisation de traitements d'entretien par inhalation et la disponibilité d'agents biologiques et de corticostéroïdes par voie orale, la maladie n'est toujours pas maîtrisée chez de nombreux patients atteints d'asthme sévère15,18,19. Les facteurs déclencheurs de l'inflammation sont nombreux ou ne sont pas clairs chez un grand nombre de ces patients, si bien qu'ils peuvent ne pas répondre de façon satisfaisante aux agents biologiques actuellement offerts ou ne pas y être admissibles18-21.

L'asthme sévère non maîtrisé est invalidant; les patients qui en sont atteints présentent des exacerbations fréquentes, une altération significative de leur fonction respiratoire et une diminution de leur qualité de vie15,18,22. Ils sont également exposés à un risque accru de mortalité et leur risque d'hospitalisation liée à l'asthme est deux fois plus élevé que celui des patients aux prises avec un asthme persistant 23-25. La maladie impose également un lourd fardeau socio-économique puisque les patients qui en sont affligés engendrent environ 50 % des coûts liés à l'asthme26.

Tezspire

Tezspire (tézépélumab injectable) est en cours de développement par AstraZeneca, en collaboration avec Amgen. Il s'agit du premier anticorps monoclonal humain à inhiber l'action de la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP), une cytokine épithéliale clé qui siège au sommet de la cascade inflammatoire et qui est indispensable à l'initiation et à la persistance de l'inflammation respiratoire de type allergique, éosinophilique ou autre associée à l'asthme sévère, dont l'hyperréactivité des voies respiratoires3,4. La TSLP est libérée en réaction à plusieurs facteurs déclencheurs associés aux exacerbations de l'asthme, comme les allergènes, les virus et d'autres particules aéroportées3,4. L'expression de la TSLP est accrue dans les voies respiratoires des patients atteints d'asthme, et elle a été mise en corrélation avec la sévérité de la maladie3,5. Le blocage de la TSLP pourrait permettre d'empêcher la libération de cytokines pro-inflammatoires par les cellules immunitaires et prévenir ainsi les exacerbations de l'asthme tout en améliorant la maîtrise de la maladie2,3,5. Tezspire agit au sommet de la cascade inflammatoire et pourrait répondre aux besoins d'un vaste éventail de patients atteints d'asthme sévère, sans égard au taux de biomarqueurs2,3.

Tezspire a été approuvé par Santé Canada en juillet 2022. Tezspire a également été approuvé aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon pour le traitement de l'asthme sévère, et est en cours d'examen par les autorités de réglementation dans d'autres pays du monde entier27.

Tezspire est également en cours de développement pour d'autres indications éventuelles, dont la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), la rhino-sinusite chronique en présence de polypes nasaux, l'urticaire spontanée chronique et l'oesophagite à éosinophiles.

AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, mettre au point et commercialiser des médicaments qui ont pour but de changer des vies. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, oncologie, maladies rares, maladies respiratoires et immunologie, vaccins et immunothérapies. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Au Canada, l'entreprise compte plus de 1 200 employés dans tout le pays, dont environ 700 à son siège social et dans son centre de recherche clinique situés à Mississauga, en Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la société au www.astrazeneca.ca.

Amgen

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur de la science. Depuis son siège social situé à Mississauga, où sont rassemblées bon nombre des entreprises du secteur biomédical effervescent de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada s'emploie à faire avancer les sciences et l'innovation au Canada depuis 1991. En partenariat avec de nombreux et importants établissements de soins de santé, universités, centres de recherche de pointe, organismes gouvernementaux et groupes de patients du Canada, Amgen participe au développement de nouveaux médicaments et de nouvelles applications de médicaments existants. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez le www.amgen.ca et suivez-nous sur Twitter au www.twitter.com/amgencanadagm.

Références

