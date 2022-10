L'ARTM fait un premier bilan de la saison estivale des navettes fluviales : un achalandage record de plus 246 600 passages





MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Mandatée par le ministère des Transports afin de mener le projet pilote, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a réalisé un bilan préliminaire de la saison estivale 2022 des navettes fluviales. Entre le 4 juin et le 16 octobre 2022, plus de 246 600 déplacements ont été effectués sur les 6 liaisons.

Faits saillants

6 liaisons entre les quais Jacques-Cartier (Vieux-Port de Montréal), Île-Sainte-Hélène, Parc Bellerive , Réal- Bouvier (Longueuil) , Yvon-Julien ( Boucherville ), Nord (Île-Charron) et Montréal Boatmen ( Pointe-aux-Trembles )

, Réal- , Yvon-Julien ( ), Nord (Île-Charron) et Montréal Boatmen ( ) Achalandage total : 246 677

Pic d'achalandage : juillet et août

19% ont profité de la gratuité 11 ans et moins

79% des usagers ont effectué leur réservation en ligne

96,4% des départs ont été réalisés à l'heure ou à moins de 10 minutes de l'heure prévue

Taux de satisfaction : plus de 97% des usagers sondés se sont déclaré plutôt ou très satisfaits

Mode de déplacement utilisé si le trajet n'est pas fait en navette fluviale : 53% en voiture

« Globalement, nous sommes satisfaits de l'achalandage. Il est trop tôt pour confirmer la suite, mais le taux de satisfaction des usagers est remarqué. Je le dis souvent, le transport collectif doit être agile et offrir de nouvelles façons de répondre aux besoins des citoyens », a déclaré M. Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

Prochaines étapes

L'ARTM et ses partenaires complèteront l'analyse détaillée des liaisons pour l'ensemble de l'année 2022. Viendront ensuite la validation des budgets pour la poursuite du projet pilote et les études de faisabilité et de marché de liaisons potentielles. À ce stade, un appel d'offres pour la prochaine saison aurait lieu au cours du premier trimestre de 2023.

« Ce projet pilote nous permet d'évaluer si l'investissement se traduit en retombées optimisées, de valider la complémentarité des navettes fluviales avec les réseaux en place, le type de déplacement qu'elles permettent et l'utilisation qu'en font les citoyens », a rappelé M. Gendron.

Notons que le trajet liant Boucherville et le parc de la Promenade Bellerive est prolongé jusqu'au 13 novembre et qu'il pourrait se poursuivre jusqu'en décembre si les conditions de navigation et météorologiques le permettent. Son utilisation est gratuite depuis le 25 octobre 2022. Il s'agit d'une mesure d'atténuation pour les citoyens impactés par le chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Portrait du service de navette fluviale 2022



Vieux-

Port/Pointe-aux-

Trembles Vieux-

Port/Boucherville Vieux-Port/ Île

Sainte-

Hélène/Longueuil

+

Express Île Sainte-

Hélène Bellerive/Île

Charron Boucherville/

Bellerive Temps de

parcours 35 min 30 min VP-ÎSH : 7 min

ÎSH-Longueuil : 15 min

Express : 7 min 15 min 30 min Fréquence

du service 45 min 45 min 60 min 60 min 45 min Capacité 47 places 48 places 196 places 48 places 47 places Armateur Navark Navark AML Navark Navark Liaison en

bus PAT : 81, 86,

189, 410 (STM)

V-P : 715 (STM) Boucherville : 61,

82, 86, 87, 284, 781

(RTL)

V-P : 715 (STM) Longueuil : 17, 25,

76 (RTL)

ÎSH : 767, 768 et

777 (STM)

V-P : 715 (STM) Bellerive : 22,

28 et 185

(STM) Boucherville :

61, 82, 86, 87,

284, 781* (RTL)

Bellerive : 22,

28 et 185 (STM) Vélos

acceptés Oui Oui Oui Oui Oui

*Le circuit 781 du RTL fait la liaison avec le stationnement incitatif Montarville et le quai Yvon-Julien.

