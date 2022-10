Le Service d'ouverture de session Interac devrait dépasser les 100 millions de transactions en 2022 alors que la population canadienne cherche des moyens sécuritaires et pratiques de s'authentifier en ligne





TORONTO, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Interac Corp., l'une des marques financières les plus dignes de confiance du Canada, a annoncé aujourd'hui que le Service d'ouverture de session Interac est en bonne voie de dépasser la barre des 100 millions de transactions en 2022 dans un contexte où les Canadiens et les Canadiennes recherchent des moyens pratiques et sécuritaires de s'authentifier sur le Web. Le service Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi s'appelle désormais le Service d'ouverture de session Interac. Ce changement de nom fait suite à une annonce publiée en 2021 indiquant qu'Interac faisait l'acquisition des droits exclusifs du service au Canada. La population canadienne utilise actuellement le Service d'ouverture de session Interac pour accéder à plus de 280 services des gouvernements fédéral et provinciaux en ligne.

« Plus la transformation numérique de nos vies s'intensifie, plus les gens échangent des renseignements personnels, qu'il s'agisse de leurs données financières ou de leurs authentifiants, a déclaré Debbie Gamble, responsable en chef, Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises chez Interac. Le Service d'ouverture de session Interac leur ouvre la porte sur de nombreux services gouvernementaux tout en priorisant la protection de leur vie privée, car il permet aux utilisateurs de contrôler leurs renseignements personnels, y compris qui peut y accéder et quand. »

Dans un sondage mené au Canada en 2022, Interac a constaté que plus de 60 % des personnes interrogées voudraient pouvoir accéder à la plupart ou à la totalité des services gouvernementaux en ligne. Beaucoup (44 %) ont toutefois déclaré que les mesures de vérification peuvent porter à confusion. C'est là que le Service d'ouverture de session Interac simplifie le processus. Comment? En laissant les gens se servir des authentifiants qu'ils utilisent sur le site de leur institution financière pour accéder aux services gouvernementaux plutôt que d'avoir à en créer de nouveaux. En outre, 40 % des personnes interrogées ont indiqué se soucier de la protection de leur vie privée lorsqu'elles accèdent aux services gouvernementaux en ligne. Le Service d'ouverture de session Interac présente plusieurs avantages allant dans ce sens : aucun renseignement personnel n'est divulgué et aucun intervenant, que ce soit l'institution financière, le service gouvernemental ou l'exploitant de réseau, ne peut suivre les étapes des utilisateurs dans le système.

« Ça fait quarante ans qu'Interac est une référence dans le domaine de la vérification, à commencer par le NIP sécurisé permettant de vérifier l'identité des gens qui accèdent à leur compte bancaire » a indiqué Neil Butters, vice-président du produit chez Interac. « Le Service d'ouverture de session Interac s'inscrit dans la prochaine phase d'évolution de l'entreprise, qui entend donner à la population canadienne la possibilité de choisir comment elle accède aux services gouvernementaux et gère ses affaires en ligne. »

Interac fera d'autres annonces sur ses solutions de vérification dans les prochains mois. Elles porteront notamment sur le potentiel que ces solutions représentent pour l'économie numérique canadienne et sur l'offre de services personnalisés en fonction des besoins de transformation des entreprises et des gouvernements.

À propos du sondage

Interac a commandé à Hill+Knowlton Stratégies un sondage national en ligne qui a été mené en février 2022 auprès de 1 700 adultes résidant au Canada. Cet échantillon a été sélectionné au hasard parmi un groupe de répondants potentiels (Léger Opinion). Les poids post-stratification ont été appliqués à l'échantillon sur la base des paramètres de population du Recensement de 2016 afin d'assurer la représentation par province canadienne, par âge et par sexe. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ±3 % dans 19 cas sur 20.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en leur offrant des services de paiement et d'échange de valeur. En aidant à développer l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au Canada, la sécurité est au coeur de tout ce que nous faisons. Grâce à nos services de confidentialité, d'atténuation des fraudes, de gouvernance, de vérification et d'authentification, nous contribuons à la sécurité transactionnelle des clients canadiens. Grâce aux quelque 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent des produits Interac pour échanger de l'argent plus de 20 millions de fois par jour en moyenne. Interac défend la culture du milieu de travail et la conscience sociale d'entreprise en se fondant sur les principes de responsabilité, de diversité et d'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus dignes de confiance au Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site web. ?

