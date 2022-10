/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement de la 9e campagne Noeudvembre/

Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») , une...

Aujourd'hui, AstraZeneca et Amgen annoncent le lancement de TezspireMC (tézépélumab injectable) au Canada. Ce médicament est indiqué en tant que traitement d'entretien d'appoint chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans ou plus atteints...