Les meilleures universités du monde pour leur impact sur le développement durable

LONDRES, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds (QS), analystes mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié aujourd'hui le premier classement mondial des universités QS : Sustainability, un nouveau cadre permettant d'évaluer la manière dont les universités prennent des mesures pour s'attaquer aux problèmes environnementaux et sociaux les plus urgents dans le monde.

QS a évalué plus de 1300 établissements d'enseignement supérieur répondant à des critères d'éligibilité spécifiques1 . Parmi ceux-ci, 700 apparaissent dans ce classement. L'Université de Californie, Berkeley, est désignée comme le leader mondial, obtenant les meilleurs scores dans les catégories Impact environnemental et Impact social, chacune contribuant à 50% du score global. Elle est suivie par deux institutions canadiennes, l'Université de Toronto (2e) et l'Université de British Columbia (3e).

Classement mondial des universités QS : Durabilité 2023 : Universités classées en France 2023 Rang Institution 126 Université PSL 135 Université Paris-Saclay 144 Université de la Sorbonne 191-200 Université d'Aix-Marseille 191-200 Institut Polytechnique de Paris 221-240 Université de Paris-Cité 261-280 Université de Montpellier 281-300 Université Grenoble Alpes 281-300 Sciences Po 321-340 Université de Bordeaux 451-500 Université Paul Sabatier Toulouse III 451-500 Université Claude Bernard Lyon 1 451-500 Université de Lorraine 501-550 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 501-550 Ecole des Ponts ParisTech 551-600 Université de Rennes 1 551-600 Université de Lille 551-600 Université de Nantes 601+ Université Côte d'Azur 601+ Université de Strasbourg 601+ Université Paul Valéry Montpellier 601+ École Normale Supérieure de Lyon 601+ Université Lumière Lyon 2 601+ Université de Poitiers © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/

?Pour élaborer le concept et la méthodologie du QS World University Rankings : Sustainability, QS a lancé une vaste consultation impliquant son conseil consultatif académique de 50 personnes, des représentants de centaines d'universités dans le monde, des milliers d'étudiants et des partenaires de données chez Scopus/Elsevier et l'Université de Yale.

Les résultats montrent que 24 institutions françaises sont classées, soit le quatrième plus grand nombre en Europe continentale. L'Université PSL obtient le meilleur classement du pays, se plaçant au 126e rang mondial .

Les États-Unis dominent le classement, avec 135 universités classées (19,2% du total), dont trente parmi les 100 premières, tandis que le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus représenté, avec 67 universités classées (9,5%), dont vingt parmi les 100 premières. L'Allemagne est le troisième pays le mieux représenté, avec 39 universités.

Jessica Turner, PDG de QS, a déclaré : "Le développement des vaccins Covid-19 n'est qu'une illustration récente de l'impact obtenu par les universités qui coopèrent pour résoudre une crise mondiale. Les universités sont particulièrement bien placées pour mener les efforts mondiaux en faveur du changement environnemental et social, que ce soit par la recherche, l'enseignement ou l'engagement communautaire. QS vise à fournir aux étudiants potentiels des informations indépendantes sur les résultats des universités en matière de développement durable.

"Nous cherchons également à soutenir les universités dans le suivi et l'évaluation comparative de leurs progrès alors qu'elles s'efforcent de mettre en oeuvre leurs stratégies GES et de trouver des solutions aux défis mondiaux sans précédent."

Points forts : France

La France compte cinq universités dans le top 200 mondial. Les universités françaises dominent l'indicateur d'échange de connaissances de QS, qui mesure la recherche collaborative et la progression de l'éducation au niveau mondial. Trois universités françaises figurent parmi les cinq premières au monde pour cette mesure - plus que n'importe quel autre endroit. L'Université de Paris-Cité (221-240) et l'Université PSL (136) se classent conjointement au deuxième rang mondial pour cet indicateur, tandis que Sorbonne Université (144) se classe au cinquième rang. L'Université Paris-Saclay (135) et l'Université de Montpellier (261-280) obtiennent également d'excellents résultats, se classant respectivement 6e et 11e .

Le classement général des universités figurant dans le classement mondial des universités QS : Sustainability est déterminé par la somme de leurs scores dans deux catégories :

Impact environnemental (agrégation de trois indicateurs : Institutions durables, Éducation durable et Recherche durable )

(agrégation de trois indicateurs : et ) Impact social (agrégeant cinq indicateurs : Égalité, échange de connaissances, impact de l'éducation, employabilité et opportunités, et qualité de vie).

Universités françaises : Performance par indicateur

L'Université PSL est l'université la mieux classée de France dans 3/8 des indicateurs de QS. Parmi ceux-ci, citons

L'éducation durable , qui évalue la manière dont les institutions forment les étudiants à comprendre l'environnement et à faire la différence.

, qui évalue la manière dont les institutions forment les étudiants à comprendre l'environnement et à faire la différence. Recherche durable . Cet indicateur, qui mesure l'impact et le volume de la recherche dans des domaines correspondant à des objectifs spécifiques des Nations Unies en matière de développement durable (SDG), représente un autre atout national pour la France , qui compte trois universités dans le top 50 mondial.

. Cet indicateur, qui mesure l'impact et le volume de la recherche dans des domaines correspondant à des spécifiques des Nations Unies en (SDG), représente un autre atout national pour la , qui compte trois universités dans le top 50 mondial. Emploi et opportunités.

Sciences Po (281-300) est le leader national de la mesure des institutions durables, qui concerne la stratégie et les opérations institutionnelles orientées vers un avenir écologiquement durable. Elle est classée 79e dans le monde pour cet indicateur et est la seule université française dans le top 200.

L'Université Paris-Saclay obtient le meilleur classement de France en matière d'égalité. Cette optique se concentre sur les résultats de recherche alignés sur les ODD 5 et 10 (égalité des sexes et réduction des inégalités) ainsi que sur une série d'éléments de diversité et d'inclusivité mesurables.

Elle est également la mieux classée en France pour la qualité de vie, qui prend en compte des données relatives, entre autres, aux résultats de la recherche dans les domaines 1, 2, 3 et 6, aux options de santé sur le campus, à l'indice de qualité de l'air et au score de bien-être subjectif.

Sorbonne Université est l'établissement français le plus performant dans le domaine de l'éducation pour la société, qui concerne la production de recherche alignée sur l'objectif de développement durable n° 4, les enquêtes QS Academic et Alumni, l'indice de liberté académique, le flux net d'étudiants en mobilité internationale et le taux brut d'obtention de diplôme.

Le dernier rapport des Nations Unies sur le développement durable a montré que les progrès du monde vers les objectifs de développement durable (ODD) ont ralenti pour la deuxième année consécutive. Cependant, le secteur mondial de l'enseignement supérieur peut jouer un rôle significatif pour inverser ce ralentissement post-pandémique.

Le Dr Andrew MacFarlane, responsable du classement QS, a déclaré : "Ce classement cherche des signes montrant que l'université est à la fois engagée et qu'elle fait déjà la différence pour la société au sein de laquelle elle existe et dont elle dépend. En soulignant l'impact de leurs anciens étudiants, l'alignement de leurs recherches sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, ou leurs politiques et leur gouvernance, nous espérons que ce classement servira à intensifier les efforts des universités pour aider à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés."

La méthodologie détaillée du classement mondial des universités QS : Sustainability est disponible ici. ?

