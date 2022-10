45e édition du Concours provincial ARISTA : Deux pas en avant - Relève d'affaires responsable, visionnaire et engagée : douze personnalités d'affaires récompensées





MONTRÉAL , le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Pour son grand retour en présentiel, la 45e édition du prestigieux Concours provincial ARISTA s'est déroulée hier soir, mardi 25 octobre 2022, à la Maison Alcan, à Montréal. Présenté par BMO Groupe financier et présidé par Beneva, le Gala ARISTA a récompensé les talents exceptionnels de la relève québécoise.

Cette année, le concours était présidé par Mélissa Gilbert, Vice-présidente exécutive et Leader, Affaires financières chez Beneva. La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) remercie chaleureusement Gisèle Lullaby, animatrice de la soirée, récemment sacrée grande gagnante de la 3e saison de Canada's Drag Race. La JCCM tient à souligner le talent du duo Agathe et Adrien, ainsi que Le Monastère qui a offert un spectacle remarquable. Encore une fois cette année, le Concours a permis de découvrir des personnalités qui brillent par leurs valeurs progressistes et novatrices grâce à des critères de sélection responsables.

Félicitations aux lauréats et lauréates de cette 45e édition:

Deux pas en avant

Jeune cadre du Québec présenté par BMO Groupe financier :

Geoffroy Bernard , Vice-président, marketing, science de données et connaissance à La Presse





Jeune leader techno-créatif/techno-créative du Québec présenté par Ubisoft Montréal :

William St-Pierre , Président-directeur général de Mechasys





Jeune leader du Québec : responsabilité sociale présenté par Énergir :

Florence-Léa Siry, Experte de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets, chez Florence-Léa Siry Inc.





Jeune leader international/internationale du Québec présenté par Deloitte :

Hasina Razafindratandra, Présidente-directrice générale de Code H





Jeune entrepreneur/entrepreneure du Québec : arts et culture présenté par Zù :

Ford Mckeown Larose, Cofondateur et directeur artistique de Forward Movements





Jeune entrepreneur/entrepreneure en croissance du Québec présenté par Investissement Québec :

Rachelle Séguin, Présidente et cofondatrice de Omy Laboratoires





Jeune entrepreneur/entrepreneure en démarrage du Québec présenté par l'Ordre des CPA du Québec :

Schamma Rosidor, Présidente-directrice générale de Soins naturels My Royalty





Jeune repreneur/repreneuse du Québec, présenté par le Fonds de solidarité FTQ :

Julia Langlois, Associée et productrice de fiction chez Trio Orange





Jeune travailleur/travailleuse autonome du Québec, présenté par Bell :

Simon Gosselin-Barbeau, Fondateur et directeur général de Vrac sur Roues





Jeune professionnel/professionnelle du Québec, présenté par Brio - Boutique de management:

Sandra Verdon, Dentiste propriétaire et fondatrice de L'Inclusif





Prix coup de coeur par Hydro-Québec :

Briguel Mambu Dos Santos, Cofondateur et directeur général 24H ChronoSports





Prix Reconnaissance John Molson :

Claude Gagnon, Président, Opérations BMO Groupe financier

Les finalistes, lauréates et lauréats de l'édition 2022 du Concours provincial ARISTA se sont distingués non seulement par leur sens du leadership et de l'innovation, mais aussi par leur désir de faire bouger les choses et d'avoir une influence marquante dans le monde des affaires québécois. La richesse des profils et l'esprit novateur de la relève d'affaires se sont illustrés par la réception de près de 400 candidatures par les équipes de la Jeune Chambre. Véritable révélateur de talents depuis 45 ans, le Concours provincial ARISTA récompense et met en valeur les personnalités les plus prometteuses de la relève d'affaires québécoise, qui se distinguent par leur leadership, leur sens de l'innovation et leurs valeurs de responsabilité sociale. La JCCM souhaite d'ailleurs remercier chaleureusement les équipes bénévoles qui ont fait tous les efforts nécessaires pour s'assurer de la réussite de l'édition 2022 d'ARISTA.

Citation

« Le concours ARISTA permet à des jeunes talents d'horizons divers et variés de rayonner à travers le Québec. Il distingue les leaders innovants de demain et valorise leur engagement dans la communauté. En révélant l'implication de notre relève d'affaires québécoise, le concours met aussi en lumière les valeurs de responsabilité sociale qui lui tiennent à coeur. », déclare Habi Gerba, présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires. Constamment en mouvement, elle est un collectif permettant la rencontre de personnes aux horizons divers, souhaitant agir et réfléchir ensemble vers un but commun. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 500 membres, dont 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal.

