Geneviève Morin au côté de l'honorable Steven Guilbeault pour un panel sur les COP organisé par la CCEM

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Le 31 octobre prochain, en prélude des COP27 et COP15, une discussion sur les enjeux de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de la biodiversité réunira le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, Karel Mayrand, PDG de la Fondation du Grand Montréal, et Geneviève Morin, PDG de Fondaction.

Cet événement, organisé par la Chambre de Commerce de l'Est de Montréal (CCEM) avec l'appui de Fondaction, réunira ainsi des points de vue venant du gouvernement, de la société civile, et de la finance durable.

L'occasion pour Geneviève Morin de rappeler l'importance du dialogue : « il faut saluer la CCEM qui a choisi d'amener des questions fondamentales au centre de la table pour favoriser le dialogue. L'idée est d'échanger en mettant en commun des perspectives différentes, de manière à accélérer le changement ».

Par ailleurs, l'honorable ministre Guilbeault profitera de ce dîner-conférence pour présenter en primeur, et en cette unique occasion en sol québécois, l'allocution qu'il donnera lors de la COP27 en novembre prochain.

La discussion, qui sera précédée en matinée d'un forum stratégique misant sur l'échange d'idées et la recherche de solutions, permettra d'aborder les thèmes de la transformation économique durable du territoire de l'est de Montréal, et de souligner son expertise en environnement.

« La Chambre est très heureuse de collaborer avec Fondaction pour assurer la tenue, à quelques jours de la COP27 et quelques semaines de la COP15, de cette importante mobilisation. L'est de Montréal fait partie de la solution pour relever les défis climatiques et de la biodiversité. La tenue de l'événement du 31 octobre sur notre territoire en est un symbole! » déclare Jean-Denis Charest, PDG de la CCEM.

La biodiversité est aussi une question de lutte contre les changements climatiques

Geneviève Morin prend part à de nombreuses tribunes internationales pour faire reconnaitre la protection de la biodiversité au même rang que la lutte contre les changements climatiques en matière de finance durable. Elle participera activement avec son équipe aux deux événements mondiaux que sont la COP27 et la COP15.

Fondaction, première institution financière québécoise signataire de la Finance for Biodiversity Pledge*, collabore notamment, avec d'autres institutions financières, à la tenue d'une journée consacrée au secteur de la finance dans le cadre de la COP15, prévue le 14 décembre.

« La lutte contre les changements climatiques passe nécessairement par la préservation de la biodiversité et tous les secteurs doivent revoir leur approche de la gestion de ces deux crises. Elles doivent être traitées de façon conjointe, avec les mêmes efforts. C'est un message qui tarde à être entendu », déclare- t -elle.

La tenue à Montréal en décembre de la COP15 sur la biodiversité représente une formidable occasion de rassembler et de mobiliser davantage les acteurs financiers.

*Engagement qui regroupe plus d'une centaine d'investisseurs mondialement, dans le but d'inciter à l'action pour inverser la tendance de la destruction de la nature au cours de cette décennie et faciliter la collaboration entre les acteurs financiers.

Forum stratégique et dîner-conférence

« Comment optimiser le potentiel environnemental de l'est de Montréal? »

31 octobre 2022 de 9:00 à 13:30

Golf Métropolitain Anjou

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,11 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour obtenir plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de la Chambre

La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts socioéconomiques de ses 1 250 membres et des 32 000 entreprises situées à l'est du boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d'opportunités de croissance importantes.

