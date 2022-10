Mary Kay annonce des subventions pour la santé de la peau et présente une étude révélatrice sur la biologie de la ptose lors de la 51e conférence annuelle de la Société européenne de recherche dermatologique





Mary Kay Inc., une des sociétés de soins de la peau les plus innovantes au monde, a annoncé un nouveau partenariat avec la Société européenne de recherche dermatologique (ESDR), basée à Genève, en Suisse, pour remettre des subventions à des chercheurs lors de la 51e conférence annuelle de l'ESDR. Le congrès s'est déroulé du 28 septembre au 1er octobre 2022, en présentiel, avec des sessions enregistrées et disponibles à la demande après le congrès.

Mary Kay attribuera deux subventions de 20 000 USD à des chercheurs réalisant des études révolutionnaires et innovantes sur la santé de la peau et les maladies cutanées, pour lesquelles les candidats admissibles peuvent déposer leur dossier jusqu'au 9 décembre 2022. Les lauréats seront annoncés durant un événement virtuel spécial au mois de mars, en amont de la conférence inaugurale des International Societies for Investigative Dermatology en mai. Avec ces fonds, Mary Kay ambitionne de permettre aux chercheurs de découvrir de nouvelles perspectives et des stratégies interventionnelles en dermatologie.

Mary Kay a présenté de nouvelles conclusions prometteuses lors de la 51e conférence annuelle de l'ESDR dans le cadre de ses recherches continues sur la biologie du vieillissement de la peau. L'équipe a exploré les changements dans le temps qui ont un impact sur l'oeil, en particulier la paupière supérieure. Sur la durée, les contours de la paupière supérieure ont commencé à s'affaisser, conduisant à une apparence tombante ou légèrement gonflée. Actuellement, seules des options en cabinet ont démontré une amélioration significative de l'apparence des paupières tombantes. Lors de la réunion annuelle, Geetha Kalahasti, scientifique principal adjoint, recherche en amont, accréditations cliniques et scientifiques, Mary Kay a partagé les résultats d'une étude clinique qui a évalué l'efficacité d'une formulation cosmétique contenant des extraits botaniques en tant que solution topique pour traiter les paupières tombantes. Les extraits botaniques ont ciblé trois principaux composants qui contribuent à cet effet, la dégénérescence de la matrice dermique, l'affaiblissement du rétracteur de la paupière supérieure, et le changement des masses graisseuses de la paupière supérieure. Les conclusions ont montré une amélioration significative de la ptose et du contour de la paupière, fournissant ainsi une solution cosmétique à domicile prometteuse. Deux dermatologues indépendants certifiés ont évalué les images cliniques et ont confirmé que les résultats sont convaincants.

"Les femmes recherchent des options thérapeutiques de beauté à domicile plus avancées et notre équipe d'innovation en amont répond à ce besoin en concevant de nouveaux produits qui apportent des avantages cutanés convaincants. C'est une des nombreuses façons dont nous surpassons les attentes de notre clientèle", déclare Dr Lucy Gildea, responsable de l'innovation, produits et science, Mary Kay. "La participation à des conférences internationales comme l'ESDR est une façon de partager et de découvrir les dernières avancées de la science dermatologique pour garder une longueur d'avance dans nos efforts de recherche, tisser des relations avec tous les acteurs du secteur, et faire de Mary Kay un chef de file mondial de la science dermatologique."

L'ESDR soutient la recherche en dermatologie afin d'améliorer la santé des patients qui souffrent de maladies dermatologiques. La conférence annuelle de l'ESDR se tient en Europe au mois de septembre. Le contenu de la réunion de cette année comprend des interventions de scientifiques de renommée internationale, des présentations orales d'abstracts relus par des pairs, des débats de pointe sur la science cutanée, des symposiums éducatifs et un large éventail de thèmes, des présentations d'affiches virtuelles, et des sessions interactives sous forme d'atelier. Avec plus de 1 100 délégués inscrits provenant de 51 pays, la conférence annuelle de l'ESDR attire des scientifiques du monde entier qui s'intéressent à la dermatologie pour découvrir les dernières avancées de la recherche fondamentale, clinique, et translationnelle.

"Au nom du conseil de l'ESDR, nous tenons à remercier Mary Kay pour son soutien à l'ESDR et sa généreuse contribution aux activités de l'ESDR. Un objectif clé de notre société est de promouvoir une recherche innovante en dermatologie expérimentale et de soutenir les activités de recherche cutanée translationnelle. Nous sommes honorés, reconnaissants et ravis de compter sur Mary Kay dans le cadre de cet effort", déclare Eli Sprecher, président du comité des programmes scientifiques de l'ESDR.

À PROPOS DE MARY KAY

Mary Kay Ash, une des premières femmes à avoir brisé le plafond de verre, a fondé l'entreprise de beauté de ses rêves en 1963 avec un seul objectif: enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise qui pèse plusieurs milliards de dollars et compte des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. En tant qu'entreprise axée sur le développement de l'entrepreneuriat, Mary Kay s'engage à donner aux femmes les moyens d'agir sur leur parcours en passant par l'éducation, le mentorat, le plaidoyer, la mise en réseau et l'innovation. Mary Kay s'engage à investir dans la science au service de la beauté et à fabriquer des soins de la peau, des cosmétiques de couleur, des compléments alimentaires et des parfums avant-gardistes. Mary Kay pense qu'enrichir des vies aujourd'hui favorise un avenir durable, et signe pour cela des partenariats avec des organisations du monde entier qui se concentrent sur la promotion de l'excellence commerciale, le soutien de la recherche sur le cancer, la promotion de l'égalité entre les sexes, la protection des victimes de la violence domestique, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. En savoir plus sur le site marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, et suivez-nous sur Twitter.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RECHERCHE DERMATOLOGIQUE (ESDR)

Créée en 1970, la Société européenne de recherche dermatologique (ESDR) est une organisation à but non lucratif, promouvant la science fondamentale et clinique, liée à la dermatologie. L'ESDR est la plus grande société de recherche dermatologique d'Europe, comptant actuellement près de 1 100 membres. En soutenant la recherche sur la dermatologie et la peau, l'ESDR contribue à une compréhension approfondie de l'homéostasie de la peau, ainsi qu'à une amélioration de la santé des patients souffrant de maladies dermatologiques et vénériennes, de maladies infectieuses. L'ESDR favorise l'échange d'informations sur la recherche dermatologique entre les cliniciens et les scientifiques du monde entier. L'ESDR organise également des événements de formation tout au long de l'année, afin d'améliorer les connaissances en matière de recherche dermatologique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://esdr.org/

