Avis aux médias - La Société canadienne du cancer, le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole octroient près de 8,5 millions dollars à quatre projets de recherche sur les cancers pédiatriques au Québec





MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Société canadienne du cancer (SCC), le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole invitent les représentants des médias le mercredi 2 novembre prochain à la remise de subventions de recherche, offertes à quatre chercheurs pour leurs projets sur le cancer pédiatrique au Québec.

Ce financement est rendu possible grâce à un partenariat entre la Société canadienne du cancer, le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole, qui s'unissent afin de soutenir la recherche sur les cancers chez les enfants et les jeunes adultes.

Cette conférence de presse se tiendra à l'hôtel Courtyard Marriott Montréal Centre-ville en présence de :

Andrea Seale , chef de la direction de la Société canadienne du cancer

, chef de la direction de la Société canadienne du cancer Diane Gosselin , présidente et directrice générale du CQDM

, présidente et directrice générale du CQDM Barry Cole , président de la Fondation Cole

, président de la Fondation Cole Carole Jabet, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec (FRQ)

AIDE-MÉMOIRE

QUI : Société canadienne du cancer en partenariat avec le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole QUOI : Conférence de presse QUAND : Le mercredi 2 novembre 2022 de 10 h 30 à 11 h 30 OÙ : Hôtel Courtyard Marriott Montréal Centre-ville

380, boul. René-Levesque Ouest à Montréal Salle : Jackie Robinson QUOI : Dévoilement des quatre projets de recherche sur les cancers pédiatriques qui recevront des subventions dans le cadre du partenariat.





SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Communiqué envoyé le 26 octobre 2022 à 05:25 et diffusé par :