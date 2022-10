ZTE récompensée pour le « Cas d'utilisation de découpage de réseau le plus innovateur » et le « Projet de réseau privé le plus innovateur » à l'événement Network X 2022





SHENZHEN (Chine), le 26 octobre 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté le prix du « Cas d'utilisation de découpage de réseau le plus innovateur » et le prix du « Projet de réseau privé le plus innovateur » à l'événement Network X 2022, à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Le module à granularité fine SPN de China Mobile et ZTE et sa commercialisation lauréats du prix du « Cas d'utilisation de découpage de réseau le plus innovateur »

Le service de production des industries verticales et les coupes de ligne privée de haute qualité exigent une petite bande passante, mais aussi un rendement élevé, une latence de demande déterministe, un isolement dur et un transport de grande fiabilité. Cependant, le réseau Ethernet traditionnel qui utilise les meilleurs efforts de transmission ne peut pas répondre à ces exigences.

China Mobile s'est associée à ZTE pour proposer la solution Slicing Packet Network ou SPN, introduisant pour la première fois le découpage hiérarchique dur dans Ethernet. Avec la réduction de la granularité de 5 Gbps à 10 Mbps, la technologie SPN prend en charge la compatibilité avant ainsi que les canalisations de transport à granularité fine évolutives. En même temps, elle se lie aux services MPLS VPN et SRv6 pour garantir une perte de paquets nulle de bout en bout et assure la transmission avec une latence déterministe et de l'isolement physique au niveau des circuits, afin de bâtir un réseau destiné à des fins différentes. Ce réseau offre un service de transport différencié avec une bande passante flexible, un isolement physique et une latence déterministe pour les réseaux privés 5G et les lignes privées d'entreprise.

Le réseau TSN 5G de bout en bout de ZTE, China Mobile et NR Electric pour le Réseau vert nommé « Projet de réseau privé le plus innovant »

Dans le domaine des réseaux électriques, l'utilisation efficace de nouvelles énergies propres comme les énergies éolienne et solaire est un moyen efficient d'atteindre les cibles vertes et à faibles émissions de carbone. Cependant, les énergies éolienne et solaire sont facilement influencées par les conditions météorologiques et les régions géographiques, et sont donc instables. Des mesures précises, un contrôle et une interaction en temps réel sont nécessaires. Le mécanisme de réseau mobile traditionnel ne peut pas répondre aux exigences strictes de l'industrie de l'électricité.

ZTE a lancé la solution Time Promised Communication (TPC), qui possède la capacité de contrôle précis du réseautage ponctuel TSN 5G, des réseaux locaux 5G, des systèmes de communication ultrafiable à faible latence et des accords sur les niveaux de service. Ce contrôle est lié aux réseaux à délai de livraison critique, tel que défini par la version 16 de 3GPP. La solution TPC combine des logiciels et du matériel pour résoudre efficacement la latence et la gigue du réseau causée par les conflits de trafic et l'interférence communicationnelle. Elle est combinée à la technologie de découpage pour réduire la latence de bout en bout de la 5G, garantissant le caractère déterminant du réseau de communication. Au lieu de câbles optiques, la solution TPC permet un accès flexible au dernier kilomètre, ce qui réduit considérablement les coûts de construction des réseaux de communication. Elle accélère le déploiement des nouvelles énergies comme les énergies solaire et éolienne et aide l'industrie de l'électricité à atteindre les objectifs stratégiques du pic de carbone et de la carboneutralité.

Les Prix Network X 2022 sont organisés par Informa, un important groupe d'événements internationaux, de services numériques et de connaissances universitaires, afin de souligner les réalisations, l'innovation et l'excellence dans l'industrie des télécommunications. Cette année, on y combine les événements 5G World et BBWF (Broadband World Forum) ainsi que la plateforme Telco Cloud récemment lancée pour rassembler les marchés fixes et mobiles en un seul endroit.

