L'Arabie saoudite réunira le secteur minier mondial lors du deuxième Forum des minéraux du futur en janvier 2023

RIYADH, Arabie Saoudite, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales (MIM) a annoncé aujourd'hui les premiers détails concernant le deuxième Forum des minéraux du futur (FMF), qui aura lieu du 10 au 12 janvier 2023 au King Abdulaziz International Conference Center à Riyadh.

Le FMF 2023 réunira des leaders de l'industrie minière mondiale, y compris des gouvernements et des dirigeants d'entreprise du monde entier, et offrira une plateforme pour discuter du potentiel futur de l'exploitation minière en Afrique et en Asie occidentale et centrale.

À propos de l'événement, Son Excellence, le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar Ibrahim Alkhorayef, a déclaré : « Le Future Minerals Forum est un événement unique en son genre qui permet aux leaders mondiaux de l'industrie minière de se réunir, de discuter et d'explorer le nouveau pôle minier qui émerge de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale. Avec de vastes ressources minérales inexploitées, ces terres représentent d'importantes opportunités d'investissement pour ceux qui ont la vision et les capacités de soutenir le développement de l'économie circulaire mondiale du carbone et la transformation du secteur énergétique. »

Le FMF devrait accueillir plus de 9 000 participants et 170 intervenants internationaux de premier plan, dont des ministres, des responsables d'investissements miniers et des dirigeants de grandes sociétés minières de plus de 100 pays. Le 10 janvier, la table ronde ministérielle réunira des délégations gouvernementales de haut niveau et des organisations non gouvernementales impliquées dans le secteur minier.

Les 11 et 12 janvier, le FMF accueillera de nombreuses sessions, présentations et discussions sur des sujets régionaux et internationaux liés au secteur. Parmi les questions à l'ordre du jour figurent :

Les perspectives globales et l'avenir de l'exploitation minière, à l'échelle régionale et mondiale

Le rôle crucial du secteur dans la transition énergétique

La contribution de l'exploitation minière au développement des sociétés

Les opportunités minières dans le Royaume et dans la région élargie qui s'étend de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale.

L'événement permettra également aux participants d'explorer comment ils peuvent collaborer plus étroitement afin de maximiser les avantages de l'exploitation minière pour le développement économique durable, le développement de chaînes de valeur intégrées, la technologie et la durabilité.

La première édition du FMF, qui s'est tenue en janvier 2022, a réuni des gouvernements, des organisations internationales, de grandes sociétés minières, des institutions financières, des universitaires et des chercheurs. Les participants ont reconnu à l'unanimité l'importance de la région (Afrique, Asie de l'Ouest et Asie centrale) pour répondre à la demande mondiale de minéraux grâce à sa géologie unique et à ses réserves importantes de produits minéraux à forte demande. En outre, les participants ont fait l'éloge de l'Arabie saoudite pour son secteur minier, convenant que la nation possède tous les ingrédients nécessaires pour devenir un centre d'excellence minière, capable de diriger le développement de l'industrie de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale.

