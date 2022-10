L'Ontario devient le neuvième gouvernement membre des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources





BOWMANVILLE, ON, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Le Canada possède des ressources naturelles en abondance et a la capacité de les mettre en valeur - de manière durable et inclusive -, ce qui nous procure un avantage concurrentiel indéniable à l'heure de la transition énergétique mondiale. Cette transition donne à la présente génération la possibilité de créer de bons emplois et de favoriser croissance économique et prospérité pour la population de l'Ontario et l'ensemble du pays.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Énergie de l'Ontario, l'honorable Todd Smith, ont annoncé aujourd'hui l'adhésion officielle de l'Ontario aux tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources. Partenariat entre le gouvernement fédéral et chaque province et territoire, ces tables visent à favoriser la croissance économique et la vitalité des collectivités dans toutes les régions du pays.

Pour l'Ontario, il s'agit de soutenir le développement de son réseau d'électricité propre, un atout pour attirer des investissements et de bons emplois, de soutenir sa base manufacturière en exploitant les minéraux critiques nécessaires à la production de véhicules électriques et de batteries et de faire progresser les nouvelles technologies nucléaires (p. ex. les petits réacteurs modulaires) et l'hydrogène propre.

Le Canada et l'Ontario ont convenu de se concentrer sur cinq grands axes d'intervention :

Le développement de la production d'électricité propre et abordable en Ontario

Le développement des chaînes de valeur des minéraux critiques

L'exercice d'un leadership dans le déploiement des technologies nucléaires

L'accélération de l'ouverture de débouchés pour l'hydrogène propre

La progression de la durabilité et de l'innovation dans le secteur forestier

Dans chacun de ces domaines, la Table régionale Canada-Ontario veillera également à ce que les exigences réglementaires relatives aux projets d'énergie et de ressources soient mises en oeuvre efficacement et en temps opportun.

Le Canada compte bien collaborer avec l'Ontario à l'heure où la province s'emploie à mettre en oeuvre sa récente annonce - l'acquisition de 4 000 MW de puissance électrique - et, plus particulièrement, à remplir son engagement de lancer en 2023 le plus grand projet d'acquisition de systèmes de stockage d'énergie propre de toute l'histoire du Canada. L'Ontario veut fournir de l'électricité de source fiable pour favoriser la croissance économique et l'électrification tout en gardant les coûts à un bas niveau pour les contribuables, et pour ce faire, son engagement à acquérir au moins 1 500 MW de stockage autonome d'énergie est essentiel.

L'annonce d'aujourd'hui à la centrale nucléaire de Darlington porte à neuf le nombre de provinces et de territoires qui participent aux tables régionales. La Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador ont aidé à lancer la première phase des tables régionales en juin, et le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont lancé la deuxième phase plus tôt ce mois-ci.

Au sein des tables régionales, le gouvernement du Canada et l'Ontario continueront de dialoguer avec des partenaires autochtones et mobiliseront les partenaires syndicaux, les municipalités, l'industrie, les travailleurs, les spécialistes et la société civile afin d'obtenir leurs idées et leurs avis pour faire avancer les principales priorités économiques du secteur des ressources naturelles de la province.

Le but est d'harmoniser les ressources, les calendriers et les approches réglementaires selon une stratégie économique visant à tirer parti des principales occasions et priorités régionales. L'annonce d'aujourd'hui concernant les petits réacteurs modulaires est un exemple concret des réalisations rendues possibles par la collaboration entre les paliers fédéral et provincial.

En se concertant, les Canadiens créeront les bons emplois et la prospérité durable qui accompagneront les possibilités de développement économique sans précédent ouvertes par l'édification d'un monde carboneutre.

Citations

« Tout comme une entreprise prospère doit être en mesure d'interpréter les changements dans le contexte commercial et d'y réagir, les pays doivent être capables d'intervenir et de prendre des mesures réfléchies pour maintenir et accroître leur niveau de prospérité. Grâce à ce programme, l'Ontario, les autres provinces, les territoires, le gouvernement fédéral et d'importants partenaires autochtones pourront, en s'unissant, accélérer l'activité économique régionale et faire du Canada un chef de file économique dans le virage mondial vers un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles, gouvernement du Canada

« Nous renforçons la position avantageuse de l'Ontario à l'international dans le créneau de l'électricité propre abordable pour continuer à attirer des investissements et créer de bons emplois dans notre vigoureux secteur manufacturier. L'Ontario s'impose rapidement comme un chef de file des véhicules électriques, de la fabrication des piles et de la mise en valeur des minéraux critiques. Cette réussite n'est pas étrangère au savoir-faire de la province dans le domaine des technologies nucléaires propres. Nous comptons bien collaborer avec nos partenaires fédéraux pour continuer à assurer la croissance de la province et à garder les coûts à un bas niveau pour les familles ontariennes. »

L'honorable Todd Smith

Ministre de l'Énergie, gouvernement de l'Ontario

« Notre gouvernement fait de l'Ontario un chef de file de l'exploitation des minéraux critiques et met en place des chaînes d'approvisionnement pour des technologies novatrices comme les véhicules électriques en connectant les activités minières du Nord avec la puissance manufacturière du Sud. La collaboration avec nos partenaires fédéraux dans le secteur du développement et du traitement des minéraux critiques ainsi que les fonds reçus pour des infrastructures dans la région du Cercle de feu nous aideront à atteindre nos objectifs. Nous avons besoin d'approvisionnements en minéraux critiques plus stables dans la province pour faciliter la transition vers une économie sobre en carbone pour l'Ontario, le Canada et toute la planète. »

L'honorable George Pirie

Ministre des Mines, gouvernement de l'Ontario

Quelques faits

Le budget fédéral de 2022 prévoit 25 millions de dollars pour lancer des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources et ainsi favoriser la collaboration avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et les parties concernées en vue d'ouvrir des possibilités de croissance économique à l'échelle régionale, d'accélérer la mise en oeuvre des priorités en matière de transformation de l'énergie et de créer des emplois durables. Ce projet de tables de concertation apparaît dans le budget sous le nom d'« initiatives stratégiques régionales ».

Après avoir profité de surplus d'électricité pendant plus d'une décennie, l' Ontario a annoncé en novembre 2021 son intention de commencer à acquérir de nouvelles sources d'électricité pour répondre aux besoins d'approvisionnement qui se présenteront après 2025. Grâce au déploiement d'un petit réacteur nucléaire modulaire raccordé au réseau à Darlington - premier réacteur de ce genre au monde - et à un processus d'approvisionnement concurrentiel, l' Ontario dispose d'un plan précis pour répondre à ses besoins en électricité. Au début du mois, le ministre Todd Smith a également annoncé que la province ferait l'acquisition de 4 000 MW de puissance électrique, ce qui comprend un achat de systèmes de stockage d'énergie totalisant au moins 1 500 MW, le plus important à ce jour au Canada.

a aussi lancé en avril 2022 la Stratégie ontarienne relative à l'hydrogène bas carbone, qui énonce huit mesures concrètes et immédiates pour multiplier par huit sa capacité de production d'hydrogène à faible émission de carbone et aider le marché naissant à réaliser son potentiel. Les tables régionales approfondiront le travail accompli par le Conseil sur la stratégie industrielle, qui rassemble des chefs d'entreprises de secteurs clés de l'économie afin d'obtenir différentes perspectives fondées sur l'expérience et de s'entretenir avec un groupe hétérogène d'entreprises et d'intervenants de partout au pays, y compris les travailleurs et les peuples autochtones. Dans son rapport Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens , publié en 2020, le Conseil formule des recommandations visant à :

, publié en 2020, le Conseil formule des recommandations visant à : soutenir tous les secteurs des ressources naturelles pour qu'ils deviennent des innovateurs en matière de produits et des fournisseurs respectueux des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'échelle mondiale;



tirer parti des technologies propres pour accélérer les exportations et l'adoption nationale, et décarboner les principaux secteurs industriels;



inciter tous les secteurs à respecter les engagements de Paris en leur offrant une voie de décarbonation optimale sur le plan des coûts et du temps.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 : prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte est un document du gouvernement du Canada qui décrit en détail les mesures réalistes que doit prendre chaque secteur pour permettre au Canada de réaliser ses objectifs de réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens pertinents

