Le gouvernement du Canada annonce un financement de 10 millions de dollars à Science World pour la modernisation des bâtiments et la création de nouvelles expositions





Le financement de PacifiCan permettra d'apporter des améliorations structurelles au dôme et de créer une nouvelle salle consacrée à la technologie créative.

VANCOUVER, BC , le 25 oct. 2022 /CNW/ - Depuis plus de 30 ans, Science World célèbre la découverte scientifique, l'innovation et le lien avec la nature. Cette institution de classe mondiale, en éveillant la curiosité, forme la prochaine génération de personnes capables de résoudre des problèmes et de faire avancer la société.

La COVID-19 a eu un impact considérable sur des organisations comme Science World qui dépendent des touristes et des visiteurs locaux. La pandémie a obligé Science World à fermer ses portes pendant des mois avant de rouvrir à capacité réduite, afin d'assurer la sécurité des visiteurs et du personnel.

Le gouvernement du Canada comprend qu'une industrie touristique dynamique profite à toute la population canadienne. Voilà pourquoi l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan) a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 10 millions de dollars destiné à Science World par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme.

Ces fonds serviront à financer des rénovations essentielles de l'infrastructure et des salles d'exposition, notamment des améliorations au dôme, un nouvel éclairage à faible consommation d'énergie et des améliorations mécaniques. Des dispositifs d'accessibilité améliorés permettront aux visiteurs à mobilité réduite de profiter de chaque étage de ce lieu passionnant.

En 2023, Science World lancera également une nouvelle exposition, la Creative Technology Gallery, en partenariat avec DigiBC. Cette exposition plongera les visiteurs dans une exploration des relations entre la science, la technologie et l'art.

Le gouvernement du Canada poursuit la mise en oeuvre de son plan pour une relance économique vigoureuse, notamment en soutenant les entreprises du secteur touristique à mesure qu'elles reprennent leurs activités en toute sécurité. En Colombie-Britannique, le Fonds d'aide au tourisme de 79 millions de dollars est administré par PacifiCan, la nouvelle agence de développement régional du gouvernement du Canada vouée au renforcement de l'économie de la Colombie-Britannique.

«?Science World est un joyau emblématique du panorama de Vancouver, une destination touristique unique en son genre et un établissement d'enseignement important de notre province. Science World offre aux résidents et aux touristes une expérience pour apprendre, explorer, découvrir et imaginer. Notre gouvernement est déterminé à ce que les attractions touristiques puissent à nouveau atteindre leur plein potentiel et, grâce à ce partenariat, Science World pourra rénover et revitaliser une infrastructure essentielle, offrant ainsi de nombreuses années supplémentaires de succès.?»

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

«?L'annonce d'aujourd'hui est une réussite pour ceux qui aiment explorer, poser des questions, rêver et apprendre. Qu'il s'agisse de programmes ou de stages, de collections ou d'expositions de renommée mondiale, Science World offre un attrait touristique unique aux résidents et aux visiteurs. L'investissement de notre gouvernement permettra de moderniser une infrastructure essentielle et de diversifier les activités de l'organisation afin de répondre à la demande pour les années à venir.?»

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

«?Notre gouvernement s'est engagé à revitaliser cette attraction touristique emblématique au coeur de Vancouver. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à Science World de continuer à offrir des programmes éducatifs de renommée mondiale et à nourrir les esprits curieux pendant de nombreuses années.?»

- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

«?Nous sommes très reconnaissants de recevoir ce financement du gouvernement fédéral. À l'origine, le dôme avait été construit pour l'Exposition universelle de 1986 comme structure provisoire. Par conséquent, des rénovations essentielles de l'infrastructure sont nécessaires pour que Science World puisse continuer à prospérer. Nous nous réjouissons de collaborer avec tous les niveaux de gouvernement pour faire en sorte que le dôme emblématique soit là pour soutenir les apprenants d'aujourd'hui et de demain.?»

- Tracy Redies, présidente et directrice générale de Science World

Faits en bref

Science World

Au cours de la décennie précédant la pandémie, les programmes de vulgarisation de Science World ont permis d'offrir un enseignement scientifique dans plus de 340 collectivités de la Colombie-Britannique.

En 2021, Science World a touché plus de 3,4 millions de personnes grâce à une combinaison de visites sur place, d'activités communautaires et de programmes en ligne.

L'investissement de PacifiCan dans Science World permettra de créer et de maintenir plus de 150 emplois, dont un grand nombre pour les jeunes, les femmes et les travailleurs autochtones.

PacifiCan

PacifiCan est la nouvelle agence de développement économique régional du gouvernement du Canada dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Fonds d'aide au tourisme

Le Fonds d'aide au tourisme contribue à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui servent principalement les visiteurs, notamment :

les entreprises;



les organismes sans but lucratif, comme les associations touristiques;



les conseils de bande ou d'autres organisations et coopératives autochtones.

