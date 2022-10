1 200 arbres adoptés par les NFT : la campagne zéro carbone de Shanghai Electric s'achève avec succès





SHANGHAI, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La campagne de service public « Go! 0 Carbon Walker » de Shanghai Electric, lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la marche, s'est récemment achevée avec succès.

Cette campagne visait à inciter la population à marcher plutôt qu'à conduire et, ainsi, à contribuer à l'avènement d'un avenir à faible émission de carbone. Dès qu'un participant effectuait 2 000 pas, une lumière s'allumait sur un panneau spécial pour représenter l'un des projets zéro carbone de l'entreprise. Une fois toutes les lumières allumées, un tirage au sort a été organisé, et un participant a reçu une récompense.

La campagne a également permis aux 1 200 premiers participants ayant fait 20 000 pas pendant l'événement de rejoindre Shanghai Electric à Yan'an, une ville de la province chinoise du Shaanxi. Ils pourront y constater la valeur de l'initiative environnementale en ligne en plantant un arbre exclusif « zéro carbone », une véritable occasion de participer à des pratiques à faible émission de carbone.

Les efforts déployés dans le secteur public, qui sont indissociables de la conformité aux principes ESG, sont essentiels au progrès social et ont un impact considérable sur la nature et la société.

En réponse à la mission du gouvernement chinois d'atteindre le pic de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060 (appelés les doubles objectifs carbone 30-60), Shanghai Electric a renforcé sa propre activité en adoptant diverses bonnes pratiques et en améliorant ses capacités.

Dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie manufacturière, les deux domaines les plus responsables de la consommation d'énergie du pays, Shanghai Electric a mis en place de nouveaux systèmes d'alimentation complets et une solution complète pour les parcs industriels futuristes neutres en carbone, afin d'aider le gouvernement chinois à atteindre ses objectifs de décarbonisation.

Intégrant l'écologie dans sa mission, Shanghai Electric a déjà pris de nombreuses mesures pour réduire autant que possible son impact sur l'environnement. La centrale thermique de 700 MW et la centrale solaire photovoltaïque de 250 MW de 44 kilomètres carrés de l'entreprise à Dubaï constituent actuellement le plus grand projet solaire thermique au monde en termes de capacité installée, d'échelle d'investissement et de stockage de l'énergie par sels fondus.

Pendant la construction de l'installation, Shanghai Electric a fait de la protection de l'environnement une priorité essentielle, en désignant une agence professionnelle locale de protection des animaux pour entreprendre une étude sur place et organiser le transfert en toute sécurité de la faune locale, notamment des lézards, des chameaux, des antilopes et des renards roux. Cette initiative a également permis de déplacer plus de 200 arbres précieux qui poussaient sur le site depuis des années. Le projet de Dubaï est non seulement devenu une nouvelle référence pour la production mondiale d'énergie solaire dans le cadre de l'initiative de la nouvelle route de la soie, mais il a également démontré les mesures prises par les entreprises chinoises pour protéger l'environnement et améliorer les moyens de subsistance des populations lors de leur participation à des projets à l'étranger.

L'entreprise a également appliqué son initiative écologique au secteur public. En 2022, Shanghai Electric et la fondation Green Carbon ont entrepris un projet de service public écologique dans le cadre duquel 1 200 arbres ont été plantés sur la rive ouest du fleuve Jaune à Yan'an, une ville de la province du Shaanxi, afin de créer une forêt à faible émission de carbone pour protéger le fleuve, ainsi que pour aider le pays à atteindre les doubles objectifs carbone 30-60 par des actions concrètes. Shanghai Electric s'engage à préserver la planète et à promouvoir les principes écologiques dans l'ensemble de l'entreprise.

En avril 2021, Shanghai Electric a fait un don unique de 700 000 yuans pour soutenir un projet de développement économique dans le district de Fengxian à Shanghai, en plus de fournir un soutien marketing à la ville de Zhuangxing dans le district de Fengxian pour favoriser la vente de produits d'une valeur de plus de 1,3204 million de yuans.

L'entreprise a également contribué à promouvoir la coopération entre les régions occidentale et orientale du pays, ainsi qu'à revitaliser les zones rurales. En 2021, le groupe Shanghai Electric Power Generation, Shanghai Mitsubishi Elevator et le groupe Shanghai Electric Wind Power, trois filiales de Shanghai Electric, se sont associées à trois villages du comté de Fuyuan, à Qujing, dans la province du Yunnan, où chacune des filiales a apporté son soutien à l'un des villages.

Au cours de l'année 2021, Shanghai Electric a fourni 450 000 yuans de subventions pour résoudre les problèmes pratiques constatés, tout en aidant à résoudre les problèmes logistiques liés à l'acheminement de plus de 9,0516 millions de yuans de produits jusqu'aux consommateurs. Ces actions ont largement contribué à accélérer la revitalisation des zones rurales.

Dès 2017, Shanghai Electric a entrepris de construire le premier projet de démonstration rural de traitement distribué de l'eau dans le village de Huapiao, dans la ville de Chenjia, dans le district de Chongming. Sans émettre aucune odeur ni aucun bruit, la station compacte de traitement intégré des eaux usées domestiques de 10 mètres carrés spécialement conçue pour le district a pu traiter sans difficulté quelque 30 tonnes d'eaux usées domestiques rejetées quotidiennement par plus de 100 ménages agricoles vivant à proximité du village.

En 2020, Shanghai Electric a mis en place un système comprenant ses propres équipements intelligents intégrés de traitement des eaux usées, des installations préfabriquées, des technologies de traitement des eaux usées, des techniques de dragage des rivières et des lacs, ainsi qu'une intelligence numérique et une technologie d'information respectueuse de l'environnement, afin d'élaborer une solution complète de gestion de l'environnement aquatique dans le cadre de son projet PPP de traitement des eaux usées rurales dans le comté de Huaiyuan, à Bengbu, dans la province d'Anhui.

