Harvest annonce l'inscription de 5 FNB Enhanced Equity Income





Harvest Portfolios Group Inc. (« Harvest ») a le plaisir d'annoncer la réalisation de l'offre initiale de parts de catégorie A de 5 nouveaux FNB Enhanced Equity Income, conformément à un prospectus daté du 30 août 2022 déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. Les parts de catégorie A des 5 nouveaux FNB commenceront à se négocier à la TSX aujourd'hui sous les symboles décrits ci-dessous.

Les nouveaux FNB Enhanced Equity Income permettent aux investisseurs d'accéder à un FNB Harvest Equity Income existant avec un effet de levier d'environ 25 %. L'ajout de l'effet de levier améliore le rendement annualisé du FNB sous-jacent et augmente à la fois le profil risque-rendement et les perspectives de croissance du marché du FNB.

« Harvest jouit d'une réputation solide et bien établie quant à la fourniture de FNB Equity Income auprès d'investisseurs canadiens », a déclaré Michael Kovacs, président et chef de la direction de Harvest. « Les nouveaux FNB Enhanced Equity Income reposent sur cette base, et offrent aux investisseurs un revenu mensuel plus élevé en investissant dans un FNB Equity Income établi avec l'ajout d'un modeste effet de levier ».

Les noms, les symboles et les rendements cibles initiaux des FNB sont indiqués ci-dessous.

Nom Symbole Rendement cible initial Investissement dans un FNB sous-jacent FNB Harvest Tech Achievers Enhanced Income HTAE 12,8 % FNB Harvest Tech Achievers Growth & Income FNB Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income HHLE 11,0 % FNB Harvest Healthcare Leaders Income FNB Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income HUTE 10,2 % FNB Harvest Equal Weight Global Utilities Income FNB Harvest Brand Leaders Enhanced Income HBFE 9,70 % FNB Harvest Brand Leaders Plus Income FNB Harvest Canadian Equity Enhanced Income Leaders HLFE 9,60 % FNB Harvest Canadian Equity Income Leaders

Les premières distributions mensuelles de ces FNB seront enregistrées le 30 novembre 2022 et versées le 9 décembre 2022.

« Ces FNB accèdent aux mêmes portefeuilles de sociétés chefs de file et aux mêmes stratégies actives et flexibles d'options d'achat couvertes que celles utilisées dans leurs FNB sous-jacents », a déclaré M. Kovacs. « Mais ils parviennent à un rendement plus élevé que celui exigé par de nombreux investisseurs canadiens ».

Objectifs de placement

Les objectifs de placement des FNB Harvest Enhanced Equity Income sont de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles élevées en espèces et la possibilité d'une appréciation du capital en investissant, avec effet de levier, dans un fonds commun Harvest Equity Income négocié en bourse sous-jacent et géré par le gestionnaire, comme le précise le prospectus.

Les objectifs de placement des FNB sous-jacents consistent à offrir aux porteurs de parts (i) la possibilité d'une plus-value en capital; (ii) des distributions mensuelles en espèces; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que l'on obtiendrait en détenant directement des titres de participation de l'univers permettant un placement du FNB en question. Pour obtenir une volatilité globale plus faible des rendements du portefeuille, les FNB sous-jacents vendront généralement des options d'achat couvertes sur un maximum de 33 % des titres du portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

À propos de Harvest Portfolios Group Inc.

Fondé en 2009, Harvest est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien indépendant qui gère 2,6 milliards de dollars d'actifs pour les investisseurs canadiens. Chez Harvest ETFs, nos principes de base sont fondés sur la création de richesse pour nos clients en passant par la propriété d'entreprises solides qui ont le potentiel de croître et de générer un revenu régulier avec le temps. Harvest ETFs offre une gamme innovante de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement et de produits de fonds structurés cotés en bourse conçus pour répondre aux besoins de croissance et de revenu à long terme des investisseurs. Nous sommes fiers de créer des solutions de placement fiables qui répondent aux attentes de nos investisseurs.

