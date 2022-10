Les Aliments Maple Leaf présente son 12e Symposium sur la salubrité alimentaire, mettant l'accent sur la confiance et la transparence





Steven M.R. Covey est le conférencier principal à la conférence virtuelle coparrainée par le North American Meat Institute

MISSISSAUGA, ON, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Hier, les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) a tenu son 12e Symposium sur la salubrité alimentaire dans le cadre de son engagement de faciliter le partage d'information et la collaboration liés à la salubrité dans l'industrie alimentaire, dans le but de créer un approvisionnement alimentaire plus salubre et sain.

Avec le thème How Measurement, Management and Transparency Builds Long Term Trust Among Stakeholders, (« Comment la mesure, la gestion et la transparence favorisent la confiance à long terme chez les intervenants »), les Aliments Maple Leaf s'est associée au Protein PACT du North American Meat Institute (NAMI) pour offrir cet événement opportun.

Le Symposium a présenté le conférencier principal, Stephen M.R. Covey, auteur et cofondateur de CoveyLink et FranklinCovey Global Trust Practice. En qualifiant la confiance de « monnaie de notre époque », monsieur Covey a souligné que la confiance est accordée en réponse à la manifestation de caractère et de compétence. Il a également fait part des éléments et de la valeur des entreprises dont le degré de confiance est élevé et cité des études qui ont démontré le lien entre la confiance et le rendement élevé. « La rapidité survient lorsque les gens se font mutuellement confiance, a affirmé M. Covey, et rien n'est plus rapide que la vitesse de la confiance. »

« On s'attend à ce que les dirigeants d'aujourd'hui gèrent le changement avec agilité et à ce qu'ils développent des équipes à haut rendement, a expliqué M. Covey. C'est la confiance qui transforme un groupe en une équipe. La confiance est le meilleur outil de collaboration et le pivot d'un partenariat de collaboration. »

En outre, un groupe de grands spécialistes de la salubrité alimentaire se sont exprimés sur ce que nous pouvons apprendre de l'approche non concurrentielle de l'industrie pour créer les Pratiques exemplaires du contrôle de la Listeria et des ateliers à ce sujet et comment ces genres d'efforts peuvent créer de la valeur et de la confiance pour les intervenants. « Nous avons tous le même objectif, la santé publique -- de nous assurer de distribuer des aliments de qualité salubres et sains au public, a soutenu Sharon Beals, dirigeante principale de la salubrité des aliments chez CTI Foods. Je vois beaucoup plus de collaboration et d'ouverture d'esprit dans l'industrie... ensemble, nous sommes plus intelligents et c'est ainsi que nous nous améliorons. »

« La nature non concurrentielle de l'événement -- des transformateurs qui instruisent des transformateurs... crée un environnement d'apprentissage formidable, a dit Jeremiah Johnson, directeur de conformité à la réglementation, salubrité alimentaire et assainissement chez Hormel Foods. Il s'agit d'avoir des répercussions sur la santé publique et que nous disions que nous pouvons conjuguer nos efforts afin de minimiser l'impact de la salmonelle dans les produits. Et nous commençons dès maintenant à faire ces choses avec le soutien du NAMI. »

Un deuxième groupe d'experts a discuté de la valeur qu'ont les vérifications de la salubrité alimentaire pour encourager la transparence et l'amélioration continue. Les participants du panel ont convenu que la façon dont une entreprise réagit face à une constatation faite lors d'une vérification est plus importante que la vérification comme telle. « Nous ne vivons pas dans un monde parfait, a affirmé Andrew Clarke, directeur principal de l'assurance de la qualité chez Les Compagnies Loblaws limitée, ajoutant que les entreprises doivent réagir de manière appropriée. Les participants au groupe de discussion ont également souligné que les constatations découlant de la vérification peuvent renforcer la salubrité alimentaire si ces constatations sont envisagées dans le but d'assurer une amélioration continue. David Rasmussen, directeur de la qualité chez The Kraft Heinz Company, a dit : « Nous voulons éviter les situations où nous faisons bonne figure, au lieu d'être bons. »

À la table ronde de clôture, Randy Huffman, Ph.D., chef de la salubrité des aliments et de la durabilité chez les Aliments Maple Leaf; Julie Anna Potts, présidente et directrice générale de NAMI; Jim Snee, PDG de Hormel Foods et Michael McCain, président-directeur du conseil d'administration et chef de la direction, Aliments Maple Leaf, ont tenu une discussion sur le Protein PACT, ses visions et ses objectifs ambitieux pour 2030 et la demande croissante de transparence parmi les consommateurs.

M. Snee a accueilli favorablement la transparence croissante que le Protein PACT apportera à l'industrie de la viande, ainsi que les possibilités de renforcer la confiance. « Nous entendons souvent dire que « des grands transformateurs alimentaires, c'est mauvais. Nous voulons être de grands transformateurs alimentaires qui sont BONS ». M. McCain était d'accord : « La transparence est un attribut central et un élément déterminant de qui nous sommes. Il s'agit d'une des sauces secrètes qui renforcent la confiance. »

La date du Symposium sur la salubrité alimentaire des Aliments Maple Leaf de l'an prochain sera annoncée sous peu. Pour vous renseigner sur la salubrité alimentaire chez les Aliments Maple Leaf, visitez : https://www.mapleleaffoods.com/fr/nos-engagements/aliments-salubres/.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Liens connexes : https://www.mapleleafoods.com

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 16:30 et diffusé par :