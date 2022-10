Andersen Global renforce sa présence en Slovaquie avec un cabinet juridique de premier plan





Andersen Global continue d'étendre sa portée en Slovaquie par un accord de collaboration conclu avec le cabinet juridique CLS ?avojský & Partners, qui vient compléter les capacités fiscales existantes de l'organisation dans ce pays.

Fondé en 2006, le cabinet CLS ?avojský & Partners est dirigé par son associé principal Peter ?avojský et est basé à Bratislava. L'équipe de professionnels fournit des capacités complètes dans le domaine des affaires commerciales, du travail, des services bancaires et de l'assurance, de la concurrence, de l'insolvabilité, de l'immobilier, de la conformité, des commandes publiques et des droits de propriété intellectuelle. Le cabinet est également régulièrement reconnu par les classements The Legal 500 et IFLR 1000.

"Au fil des ans, notre cabinet a été reconnu comme étant un cabinet juridique de premier plan au regard de notre approche axée sur le client et profonde connaissance des besoins de celui-ci" a affirmé Peter. "Collaborer avec des personnes partageant le même point de vue chez Andersen Global permet de renforcer la trajectoire de croissance de notre entreprise alors que nous continuons d'étendre notre portée et nos capacités internationales pour offrir un service sans faille dans l'ensemble de la région et du monde," a-t-il ajouté.

"Peter et son équipe affichent continuellement leur engagement en faveur de la gérance et du meilleur niveau de service. Cette implication leur permettra d'instaurer de solides relations de travail avec les cabinets membres ou collaborateurs dans la région," a ajouté Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. "Notre collaboration avec CLS ?avojský & Partners renforce la couverture mondiale de notre organisation, alors que nous continuons de fournir un service intégré dans le monde entier," a-t-il poursuivi.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 12.000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 380 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

