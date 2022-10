ConnexPay obtient un investissement de croissance de 110 millions USD dirigé par FTV Capital pour propulser son expansion mondiale et unifier son écosystème de paiements





ConnexPay, la première et seule société de technologies de paiement à intégrer l'acceptation et l'émission des paiements dans une plateforme unique, annonce aujourd'hui un investissement de croissance de 110 millions USD dirigé par FTV Capital, un investisseur de placements en actions avec plus de deux décennies d'expérience dans les services des paiements et financiers. Les précédents investisseurs de ConnexPay ont également participé au cycle. Le financement permettra à ConnexPay de stimuler son expansion internationale en Europe et au-delà, et de poursuivre l'optimisation de sa plateforme de paiements innovante. Avec cet investissement, ConnexPay a levé un total de 145 millions USD à ce jour.

Créé en 2017, ConnexPay a été initialement développé pour servir le secteur du voyage, et soutient aujourd'hui les principales agences de voyage, tour-opérateurs, et consolidateurs d'offres vol+hôtel. La société continue de se spécialiser dans le voyage, tout en desservant également des segments verticaux connexes qui fonctionnent en tant qu'intermédiaires de paiement, comme les places de marché en ligne, services de livraison, revendeurs de billets, fintechs émergentes, et fournisseurs d'assurances et de garanties. Au cours des 12 derniers mois, ConnexPay a plus que doublé son nombre de clients actifs et ses effectifs. La société est rentable, propose des réductions inégalées à ses clients, et traite des milliards de dollars de paiements.

Bien que certains fournisseurs proposent des services d'émission de carte et d'acquisition de paiements, ces offres sont dans des systèmes distincts avec un reporting et un rapprochement séparés. La technologie pionnière de ConnexPay rassemble parfaitement les deux côtés de l'écosystème, l'acceptation et l'exécution des paiements, au sein d'une plateforme unique avec un accès instantané aux fonds reçus et un seul rapprochement. En tant qu'acquéreur et émetteur, ConnexPay connecte aisément les paiements entrants et sortants, et génère une valeur réelle pour le consommateur et le commerçant. Alors que d'autres entreprises proposant des services d'émission et d'acquisition nécessitent la négociation de multiples contrats, l'interaction avec diverses équipes de compte et l'intégration de plusieurs technologies, ConnexPay n'a besoin que d'un point d'intégration, un contrat et une équipe. En plus de ces efficiences de plateforme et de processus, ConnexPay garantit un coût abaissé d'acceptation des paiements et d'importantes réductions sur les cartes, stimulant ainsi les bénéfices nets de ses clients.

"ConnexPay a été créé pour transformer l'intégralité de l'expérience des paiements pour le secteur des voyages, et cette mission couvre également d'autres intermédiaires de paiements aux États-Unis et dans le monde entier", déclare Robert Kaufman, fondateur et PDG de ConnexPay. "La valeur de l'écosystème connecté, synonyme de réduction des risques, d'amélioration des flux de trésorerie, de diminution des coûts d'acceptation des paiements et un rapprochement simplifié, transforme véritablement les entreprises sur de nombreux segments verticaux. Avec le bilan éprouvé de FTV dans les paiements et son vaste Global Partner Network, nous sommes convaincus que ce partenariat positionne favorablement ConnexPay pour accélérer sa réussite commerciale mondiale."

Début 2022, afin de diriger l'expansion mondiale de ConnexPay, la société a recruté Anant Patel au poste de président des marchés internationaux. Vétéran du secteur des paiements, Patel apporte 22 années d'expérience sectorielle à ConnexPay et supervisera l'entrée de la société en Europe, en APAC et au-delà. Alors que ConnexPay se prépare pour son lancement mondial d'ici la fin de l'année, cet investissement soutiendra ses améliorations technologiques continues et l'arrivée de talents clés au sein de son équipe internationale.

ConnexPay a également démontré sa capacité à agir en tant que sponsor de code d'identification bancaire (BIN) et processeur de carte pour fournir aux fintechs et à d'autres entreprises sa plateforme innovante. En attente de brevet, la technologie Intelligent Purchases Routing de la société choisit et émet automatiquement, à partir de plus de 40 BIN, le type de carte virtuelle afin d'optimiser le paiement basé sur les résultats escomptés.

"ConnexPay s'est imposé comme une solution incontournable des paiements qui fournit un RSI concret aux clients en convertissant la dépense liée au traitement des paiements en un nouveau flux de revenus", déclare Adam Hallquist, mandataire, FTV Capital. "La technologie différenciée de ConnexPay, couplée à sa croissance rapide et rentable et à son équipe de direction aguerrie, nous ont convaincus que ConnexPay est favorablement positionné pour poursuivre la mise à échelle de ses marchés clés, tout en remportant de nouveaux marchés, à l'heure où les intermédiaires commerciaux cherchent des solutions de paiement plus simples, pratiques et rentables."

Dans le cadre de cet investissement de croissance, Hallquist a rejoint le conseil d'administration de ConnexPay, et Chris Winship, associé chez FTV Capital, a rejoint le conseil en tant qu'observateur.

D.A. Davidson a agi en qualité de conseiller stratégique et financier exclusif auprès de ConnexPay.

ConnexPay est la première et seule entreprise à regrouper les deux côtés du processus de paiement (acceptation des paiements et émission de paiements virtuels) avec une plateforme, un contrat et un rapprochement uniques. La souplesse de cette technologie permet aux clients d'adopter la solution d'acquisition et d'émission de bout en bout ou de tirer parti de la plateforme de routage intelligent exclusivement émettrice de ConnexPay.

La technologie de la société simplifie un flux de travail désuet, élimine la nécessité de comptes préfinancés, réduit les risques des fournisseurs et les frais d'acceptation des paiements par carte, tout en protégeant les dépenses du consommateur. Créé en 2017, ConnexPay est un chef de file sectoriel des paiements au service de secteurs traditionnellement considérés comme à haut risque par les fournisseurs de paiements. Plus d'informations sur www.connexpay.com et suivez-nous sur LinkedIn.

FTV Capital est une société de placements de croissance en actions qui a levé 6,2 milliards USD pour investir dans des entreprises à forte croissance offrant un éventail de solutions innovantes dans trois secteurs: les technologies et services pour entreprise, les services financiers, et le traitement de paiements et de transactions. L'équipe aguerrie de FTV s'appuie sur son expertise sectorielle et son bilan éprouvé dans chacun de ces secteurs pour aider les équipes de direction motivées à accélérer la croissance. FTV fournit également un accès à son réseau mondial de partenaires, Global Partner Network®, un groupe d'entreprises et de dirigeants de premier plan qui accompagnent les sociétés de portefeuille FTV depuis deux décennies. Créé en 1998, FTV Capital a investi dans plus de 130 sociétés de portefeuille, dont Agiloft, Docupace, EBANX, Embroker, Lean Solutions Group, LoanPro, LogicSource, SingleOps, Solid, et Vagaro, et est sorti avec succès, en totalité ou partiellement, d'entreprises comme Enfusion (NYSE: ENFN), Globant (NYSE: GLOB), InvestCloud (recapitalisé), MedSynergies (acquis par Optum), RapidRatings (recapitalisé), Strata Fund Solutions (acquis par Alter Domus), VPay (acquis par Optum) et WorldFirst (acquis par Ant Financial). FTV dispose de bureaux à San Francisco, New York et dans le Connecticut. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ftvcapital.com et suivez-nous sur LinkedIn.

