Termont au port de Montréal : nouvelle convention collective sous le spectre de pénurie de main-d'oeuvre





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les 21 surintendants de Termont, au port de Montréal, ont signé une nouvelle convention collective aujourd'hui, laquelle a été négociée sous le spectre de pénurie de main-d'oeuvre. Le contrat de travail de huit ans prévoit des augmentations salariales de plus de 40 %.

« C'était une négociation exemplaire dans le sens où les deux parties ne voulaient pas perdre du personnel qualifié dans un marché de l'emploi complètement sous tension par le manque criant de salarié(e)s. On s'est assis, on a négocié et on a trouvé des solutions », a expliqué Dominique Aubry, conseiller syndical du SCFP.

Les pourparlers ont aussi modernisé et mieux structuré la convention collective pour la pérennité de la section locale et de ses membres. Parmi les autres améliorations, notons l'accès plus rapide à un plus grand nombre de semaines de vacances.

« Dans le contexte actuel, une paix industrielle est souhaitable pour l'ensemble des joueurs », de conclure Dominic Aubry.

Termont fournit des services de manutention de conteneurs au nouveau terminal Viau du port de Montréal.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1515 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 14:42 et diffusé par :