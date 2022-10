Première Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance





QUÉBEC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but de souligner le précieux travail du personnel éducateur et des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial (RSGE) à travers le Québec, la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, souligne la tenue de la première Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance qui se déroulera jusqu'au 30 octobre 2022. Sur le thème « Faire grandir le Québec un enfant à la fois », cette semaine sera une occasion privilégiée de mettre en valeur le métier et d'attirer de nouvelles recrues au sein de cette profession essentielle.

Que voilà une belle occasion aussi pour les parents, pour le réseau et pour toute la communauté de souligner l'apport considérable, à l'essor de la société québécoise, des éducatrices et éducateurs de la petite enfance ainsi que des personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial. En accompagnant nos tout-petits et en assurant le développement de leur plein potentiel, ils contribuent chaque jour à faire grandir le Québec, un enfant à la fois. Rappelons que depuis 25 ans, le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) joue un rôle essentiel pour les familles québécoises. Il offre des lieux d'apprentissage qui amènent l'enfant à grandir, à se développer et à bien se préparer pour l'avenir.

« Je suis enchantée du déploiement de cette nouvelle semaine consacrée entièrement à souligner et à valoriser le précieux travail accompli chaque jour par les éducatrices et éducateurs de la petite enfance et les RSGE aux quatre coins de la province. Je sais que grâce à leur engagement et à leur expertise, ces personnes exceptionnelles favorisent quotidiennement le développement harmonieux de nos tout-petits. Le choix du thème me touche également beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier mon collègue Mathieu Lacombe, qui a travaillé fort pour la mise en place de cet événement qui lui tenait grandement à coeur. Aujourd'hui, notre gouvernement se réjouit de voir enfin cette semaine toute spéciale prendre forme, et de pouvoir rendre un hommage bien senti au personnel éducateur et aux responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial partout au Québec. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Cette semaine thématique se déroulera annuellement dans tout le Québec la dernière semaine du mois d'octobre. Elle se veut une occasion de souligner le dévouement de toutes les éducatrices et de tous les éducateurs des centres de la petite enfance, des garderies subventionnées et non subventionnées ainsi que des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial qui travaillent au sein du réseau des SGEE.

Le ministère de la Famille invite chaleureusement tous les parents et les différents acteurs du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance à poser un geste concret de reconnaissance envers leurs éducatrices et éducateurs au cours de cette semaine particulière. Pour ce faire, différents outils sont disponibles : carte virtuelle de remerciement, affiche thématique et bouton Web. Rendez-vous au : Québec.ca/semaine-educ-petite-enfance.

Le personnel éducateur et les RSGE possèdent des connaissances et de l'expérience pour favoriser le développement global des enfants dans les domaines physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif. Ainsi, ils appliquent le programme éducatif de leur service de garde qui prend appui sur le programme éducatif Accueillir la petite enfance du ministère de la Famille.

du ministère de la Famille. La création de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance a été annoncée en mai 2022 lors du Forum sur le Grand chantier pour les familles.

Consultez la page consacrée à l'événement pour obtenir de plus amples informations ainsi que du matériel promotionnel pour souligner cette semaine toute particulière : Québec.ca/semaine-educ-petite-enfance.

Pour en connaître davantage sur les parcours et formations permettant d'accéder au métier d'éducatrice ou d'éducateur de la petite enfance : Québec.ca/travaillerenpetitenfance.

Pour en connaître davantage sur le métier de responsable d'un service de garde éducatif en milieu familial : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/Pages/index.aspx.

