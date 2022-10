Présentation du Premier Coquelicot à la gouverneure générale





OTTAWA, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a présenté aujourd'hui le Premier Coquelicot de la Campagne Nationale du Coquelicot 2022 à Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Le président national de la Légion, Bruce Julian, a présenté le Coquelicot au cours d'une élégante cérémonie à Rideau Hall, à Ottawa. Parmi les invités spéciaux figuraient des vétérans et des cadets.



« En acceptant le Premier Coquelicot rouge symbolique cette année, Son Excellence a posé un geste important pour le Souvenir, geste qui sera répété par d'innombrables Canadiens dans les jours à venir », a-t-il déclaré. « Nous sommes honorés de recevoir l'appui de notre gouverneure générale à la Campagne nationale du coquelicot. »

En tant que patronne vice-royale de la Légion royale canadienne, la gouverneure générale a épinglé des coquelicots sur le revers de plusieurs anciens combattants et invités.

« Je suis honorée de recevoir le Premier Coquelicot. Les conflits font toujours rage et les membres des Forces armées canadiennes affrontent courageusement les situations les plus périlleuses pour assurer notre sécurité. Aujourd'hui et chaque jour, je continuerai à perpétuer le souvenir de nos anciens combattants, à leur rendre hommage et à les soutenir, et j'encouragerai toute la population canadienne à en faire autant », a-t-elle dit.

En compagnie de M. Julian, le vice-amiral (retraité) Larry Murray, grand président de la Légion, a aussi épinglé des coquelicots sur les revers de certains invités. Il a évoqué l'importance du Souvenir lors de son allocution avant la présentation du Premier Coquelicot.

« Les vétérans et nos héros tombés au champ d'honneur trouveront un réconfort dans nos gestes, et dans ceux de tous les Canadiens pour se souvenir, et savoir que leurs sacrifices n'auront pas été en vain », a-t-il déclaré.

Le Coquelicot est le symbole canadien du Souvenir pour les vétérans de l'armée et de la GRC tombés au combat. Il reflète la gratitude continue de notre pays pour leurs sacrifices. Les fonds donnés à l'échelle locale pendant la Campagne Nationale du Coquelicot seront utilisés localement, pour aider à soutenir les vétérans et leurs familles, les communautés, et pour promouvoir le Souvenir.

Lors de la présentation du Premier Coquelicot, Rideau Hall a exhibé le premier Coquelicot Numérique symbolique. Le Coquelicot Numérique est un élément de la Campagne Nationale du Coquelicot et peut être personnalisé. La gouverneure générale a dédié le sien à la mémoire de nos vétérans morts au combat.

Les fonds recueillis grâce à cette initiative numérique sont versés à la Fondation nationale Légion, dont la mission vient compléter celle de la Légion.

La Campagne Nationale du Coquelicot de la Légion est lancée chaque année le dernier vendredi d'octobre et commencera le 28 octobre cette année.

À propos de la Légion royale canadienne

Fondée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires au Canada. Nous sommes un organisme sans but lucratif d'envergure nationale et nous comptons 1?350 filiales partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Nous puisons notre force dans nos 250?000 membres, dont plusieurs consacrent une quantité extraordinaire de temps au bénévolat.

