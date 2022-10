Déclaration de l'Administratrice en chef de la santé publique Canada au sujet de son rapport annuel de 2022 : Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au Canada





OTTAWA, ON, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a déposé au Parlement mon rapport annuel sur l'état de la santé publique au Canada, intitulé « Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au Canada ».

Le rapport de cette année est axé sur les répercussions des changements climatiques sur la santé et sur le rôle important que les systèmes de santé publique peuvent jouer dans la prévention et la réduction de ces répercussions pour toutes les personnes vivant au Canada.

Le Canada se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, tandis que le Nord se réchauffe de trois à quatre fois plus vite. Partout au pays, les situations météorologiques deviennent de plus en plus imprévisibles et les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus fréquents et intenses. Qu'il s'agisse de l'exposition à la chaleur, de tempêtes violentes, de l'augmentation de la pollution atmosphérique ou de la fonte des glaces qui inonde les terrains de chasse traditionnels, les changements climatiques ont de multiples répercussions en cascade sur notre santé physique et mentale.

De nombreuses personnes au Canada sont directement touchées par ces répercussions. Au moment de la rédaction de cette déclaration, les collectivités de la Colombie-Britannique étaient confrontées à un risque accru de problèmes respiratoires causés par la mauvaise qualité de l'air en raison des feux de forêt tardifs. L'intensité de l'ouragan Fiona a laissé des collectivités du Canada atlantique et de l'est du Québec aux prises avec des dommages matériels et des déplacements forcés, ainsi que des répercussions connexes sur la santé mentale, comme l'anxiété, le deuil et la détresse.

De plus, les changements des habitats causés par le réchauffement climatique augmentent la propagation des maladies infectieuses transmises par les tiques et les moustiques, comme la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental, et exacerbent la menace de maladies zoonotiques qui se propagent entre les animaux et les humains à travers la planète, ce qui augmente le risque de futures pandémies.

Bien que personne ne soit à l'abri des effets des changements climatiques sur la santé, certaines populations sont plus à risque d'être exposées et sont plus vulnérables à de graves problèmes de santé. À l'instar de la COVID-19, les vagues de chaleur ont eu un effet disproportionné et dévastateur sur les personnes âgées au Canada, causant plus de 700 décès en Colombie-Britannique pendant le « dôme de chaleur » en 2021.

Santé publique : un allié essentiel pour la lutte contre les changements climatiques

Au cours du dernier siècle, la santé publique a réalisé d'énormes progrès dans l'amélioration de la santé et de la vie des gens au Canada et partout dans le monde. Nous devons maintenant miser sur ces forces en collaboration avec les autres secteurs pour mieux nous préparer et réagir à ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle la plus grande menace pour la santé de notre époque.

Ce rapport démontre qu'un système de santé publique renforcé est bien placé pour être un partenaire clé dans la lutte contre les changements climatiques grâce à ses diverses fonctions. La santé publique peut suivre et prévenir la propagation des maladies infectieuses, favoriser des collectivités plus saines et plus résilientes, et se préparer et répondre aux urgences sanitaires, notamment les effets inévitables des phénomènes météorologiques extrêmes.

Ce rapport de l'ACSP préconise de placer la santé au coeur de la lutte contre les changements climatiques et de promouvoir les efforts qui prodigueront des avantages importants et à court terme pour notre santé et celle de notre environnement. Pour ce faire, la santé publique doit être un partenaire clé aux tables de décision sur l'adaptation aux changements climatiques et leur atténuation.

Agir contre les changements climatiques est bon pour notre santé.

En fin de compte, la lutte contre les changements climatiques constitue une action de santé publique. La promotion de quartiers plus propices à la marche, où les gens peuvent circuler à vélo et accéder au transport en commun, favorise un bien-être physique et mental positif, contribue à réduire le fardeau des maladies cardiaques et respiratoires et réduit la pollution atmosphérique. L'augmentation de la superficie des espaces verts et du couvert forestier contribue à réduire les points chauds et le risque connexe de complications pour la santé découlant du stress thermique, tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre.

Nous devons également tirer parti de notre expérience de la pandémie de COVID-19 pour réagir à la crise climatique. Cela signifie se concentrer sur l'équité pour veiller à ce que les personnes les plus vulnérables aux répercussions des changements climatiques sur la santé reçoivent le soutien le plus immédiat et le plus adapté possible. Il est également essentiel d'établir de solides partenariats entre les secteurs, les collectivités et les frontières pour trouver des solutions novatrices aux menaces complexes et évolutives pour la santé. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est la puissance de la collaboration et d'une approche « pansociétale ».

Fondamentalement, nous devons repenser notre place dans le monde naturel. Nous avons beaucoup à apprendre des Premières Nations, des Inuits et des Métis car ces peuples reconnaissent depuis longtemps la nature interconnectée de la santé humaine, animale et environnementale. Ces connaissances ont été essentielles à l'identité, à la résilience et à la survie des Autochtones, et elles sont tout aussi essentielles à un avenir sain et durable pour nous tous.

Il est temps d'agir maintenant et d'agir ensemble.

Nous nous trouvons à un moment décisif de l'histoire. Les mesures que nous prenons collectivement maintenant détermineront l'ampleur des répercussions futures des changements climatiques sur la santé, la rapidité avec laquelle elles se produiront et la mesure dans laquelle nos collectivités et les générations futures pourront s'adapter et prospérer.

Il est temps d'agir avec audace et d'agir ensemble, maintenant, au profit de notre santé, de celle des générations futures et de celle de notre planète.

