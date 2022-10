La station d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne de Rankin Inlet, au Nunavut, met fin à sa saison opérationnelle





YELLOWKNIFE, NT, le 25 oct. 2022 /CNW/ - La station d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne de Rankin Inlet, au Nunavut, a mis fin à sa saison et fermé ses portes le 25 octobre 2022.

Cette année, la station a ouvert ses portes le 29 juin et a fourni des services de recherche et de sauvetage essentiels pendant la saison de navigation. Les équipages ont effectué trois exercices d'entraînement, sont intervenus dans trois situations de recherche et de sauvetage et ont parcouru plus de 1 240 milles marins.

À Rankin Inlet, la station d'embarcations de sauvetage côtier joue un rôle important dans le système d'intervention en cas d'urgence, et elle travaille en étroite collaboration avec la Garde côtière auxiliaire canadienne, les collectivités inuites et d'autres organisations du Nord pour accroître la sécurité maritime dans l'Arctique. Durant la saison de navigation, les équipages de la station fournissent des services de recherche et de sauvetage tous les jours, 24 heures sur 24, aux collectivités du Nunavut de Rankin Inlet, Chesterfield Inlet et Whale Cove.

La station d'embarcations de sauvetage côtier de Rankin Inlet a été ouverte en 2018, grâce à un financement du Plan de protection des océans. Un financement supplémentaire a été annoncé en août 2022 pour permettre la modernisation de la station en une station d'intervention maritime dans l'Arctique pour sa réouverture en 2023. La Garde côtière canadienne utilisera ces ressources pour embaucher et former des équipages supplémentaires provenant des collectivités locales, pour prolonger la saison opérationnelle de la station d'un mois par année à compter de 2023, en vue d'une meilleure harmonisation avec la saison complète de navigation sans glace dans la région, pour acquérir un navire de recherche et de sauvetage supplémentaire, construit spécialement pour les opérations dans l'Arctique, et pour apporter des améliorations additionnelles aux infrastructures afin d'optimiser les capacités opérationnelles.

La Garde côtière canadienne exploite des stations d'embarcations de sauvetage côtier d'un océan à l'autre afin de fournir des services supplémentaires de recherche et de sauvetage maritimes pendant la haute saison de navigation.

Toute urgence maritime peut être signalée au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, au 1-800-267-7270.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et favoriser de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de construire un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

