AV-Comparatives publie le dernier test de sécurité informatique des logiciels antivirus pour entreprises et particuliers

Le laboratoire de test de logiciels antivirus de premier plan publie les résultats de la série de tests de base à long terme des produits destinés aux entreprises et aux particuliers pour les mois d'août et de septembre 2022

INNSBRUCK, Autriche, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ --

Les produits pour entreprises testés

Acronis Cyber Protect Cloud avec pack de sécurité avancé ; Avast Ultimate Business Security ; Bitdefender GravityZone Elite ; Cisco Secure Endpoint Essentials ; CrowdStrike Falcon Pro ; Cybereason Enterprise ; Elastic Security ; ESET PROTECT Entry avec ESET PROTECT Cloud ; G Data Endpoint Protection Business ; K7 On-Premises Enterprise Security Advanced ; Kaspersky Endpoint Security for Business Select avec KSC ; Malwarebytes EDR ; Microsoft Defender Antivirus avec Microsoft Endpoint Manager ; Sophos Intercept X Advanced ; Trellix FireEye Endpoint Security ; VIPRE Endpoint Protection Cloud ; WatchGuard Endpoint Protection Plus on Aether.

« Les ransomware et l'hameçonnage représentent actuellement les plus grandes menaces de cybersécurité pour les entreprises. Il est donc encore plus important de choisir le bon logiciel de protection PC. »

? Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives

Les résultats des tests peuvent être consultés ici : https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2022-factsheet/

Article de blog : https://www.av-comparatives.org/business-test-factsheet-august-september-2022/#more-38636

Les produits pour particuliers testés

Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security et VIPRE Advanced Security.

« Les produits testés offrent globalement un niveau de protection très élevé. Cependant, il arrive que les résultats soient basés sur le coût d'un taux élevé de fausses alarmes. »

? Andreas Clementi, fondateur d'AV-Comparatives

Les résultats des tests peuvent être consultés ici : https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-september-2022/

Article de blog : https://www.av-comparatives.org/consumer-malware-protection-test-september-2022/

