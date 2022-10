Lutte aux sinistres catastrophiques : un nouveau rapport sur la chaîne d'approvisionnement du logement recommande une divulgation transparente et simple des risques au moyen d'un bilan climatique.





TORONTO, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Une nouvelle étude du Bureau d'assurance du Canada (BAC) révèle que la divulgation des risques naturels et des risques climatiques est un besoin urgent sur le marché de l'habitation au Canada, en raison de l'intensification de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles.

L'une de recommandations clés de l'étude est la création d'un « bilan climatique » pour les résidences. Appelé Indice des risques climatiques pour l'immobilier, il s'apparentera à une note de crédit ou à un indice de marchabilité, mais pour les risques climatiques, et indiquerale risque de sinistre catastrophique d'une habitation, en fonction des facteurs de risques connus. Il constituera la base de la gestion et de la réduction des risques climatiques pour les ménages, les collectivités et les municipalités.

À l'automne 2021, des dirigeants de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du logement ont été invités à créer un cadre de travail pour communiquer la présence de risques naturels et climatiques aux propriétaires et des outils pour les secteurs du financement du logement et de l'assurance habitation. Leurs conclusions ont été publiées dans le rapport sur l'étude « Ouvrir la voie à la compatibilité climatique : divulgation et mesures relatives aux risques climatiques dans le contexte du logement au Canada. »

« Le Canada doit créer un système universel de divulgation des risques climatiques d'ici 2025 », a déclaré Craig Stewart, vice-président, Changements climatiques et Enjeux au fédéral, BAC. « Nous ne pouvons tout simplement pas attendre jusqu'en 2050 pour parvenir à la compatibilité climatique dans le secteur du logement. Des mesures doivent être prises sans tarder pour protéger les propriétaires et les collectivités, sinon les sinistres catastrophiques subis par les habitations et les communautés continueront d'augmenter en gravité et en coût, année après année. »

En plus de l'Indice des risques climatiques, le rapport recommande la mise au point d'une matrice opérationnelle. Cette dernière permettra à tous les intervenants du marché du logement d'avoir une vision universelle des risques encourus par un emplacement et de comprendre comment investir dans la collectivité pour les atténuer. La matrice opérationnelle tiendra compte du fait que chaque contexte est unique et nécessite des mesures de résilience différentes. Les prêteurs, les assureurs et les gouvernements ont la responsabilité de s'assurer que les propriétaires comprennent l'évaluation des risques de leur propriété; cela est essentiel au bon fonctionnement de la matrice opérationnelle.

L'étude a été effectuée en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« Notre collaboration avec le BAC a été motivée par la nécessité de faire face à l'impact de l'intensification de la fréquence et à la gravité des sinistres catastrophiques dans le système de financement au logement, ainsi que par la nécessité de créer une vision harmonisée des risques climatiques pour les propriétaires », a déclaré Steve Mennill, chef de la section Climat à la SCHL.

Recommandations du rapport

Le rapport recommande que les mesures suivantes soient prises sans tarder.

Créer un indice des risques climatiques pour l'immobilier et une matrice opérationnelle pour les collectivités, les municipalités et les propriétaires.

Mettre à jour les cartes des zones inondables et dresser des cartes indiquant tous les risques physiques et les risques climatiques.

Créer une matrice opérationnelle des risques pour les prêteurs et les assureurs.

Créer une source unique de données de divulgation qui sont transparentes, fiables et accessibles.

Créer une base de données accessible au public qui contient des informations sur les risques et les mesures d'atténuation pour chaque propriété.

Veiller à ce que les gouvernements locaux et régionaux figurent à l'avant-plan de la divulgation des risques.

« L'accès à des données fiables sur le climat aidera les propriétaires, les constructeurs, le secteur financier et les pouvoirs publics à investir dans la résilience des propriétés et à prioriser les projets d'adaptation communautaire », a déclaré M. Stewart. « Nous devons rendre les informations accessibles au public, le plus rapidement possible. »

À propos du rapport

L'étude « Ouvrir la voie à la compatibilité climatique : divulgation et mesures relatives aux risques climatiques dans le contexte du logement au Canada » repose sur la pratique dite de prospective stratégique qui intègre l'analyse de marchés exposés aux risques naturels dans le contexte du logement canadien. Les prévisions, l'exploration et l'analyse des visions alternatives de l'avenir en sont le fondement.

