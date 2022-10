Le Théâtre du Casino du Lac-Leamy, une expérience signée Gestev !





Un nouveau lieu de diffusion s'ajoute à l'écosystème de la firme événementielle

GATINEAU, QC, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Un an presque jour pour jour après avoir annoncé qu'elle devenait gestionnaire du Cabaret du Casino de Montréal, Gestev poursuit sa collaboration avec Loto-Québec et ajoute un nouveau lieu de diffusion à son écosystème : le Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau. Filiale du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Gestev, implantée dans le domaine événementiel depuis plus de 30 ans comme important promoteur de tournées internationales, gestionnaire de sites et producteur d'événements de grande envergure, se réjouit de pouvoir poursuivre sa mission d'offrir une offre diversifiée de divertissement aux promoteurs, artistes et amateurs de culture.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre volonté toujours grandissante de faire rayonner les talents québécois et internationaux dans notre marché, souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Depuis plus de 60 ans, Québecor est engagée à contribuer à la pérennité de notre héritage culturel et économique. C'est une partie intégrante des valeurs de la grande famille Québecor. »

« Nous sommes très fiers de ce nouveau mandat et de proposer une programmation unique et diversifiée aux amateurs de spectacles de la grande région de Gatineau-Ottawa, déclare Martin Tremblay, chef de l'exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor. J'aimerais également souligner le travail exceptionnel de Marc Cadieux et Guy Thériault de 3GE qui ont porté le chapeau de gestionnaire du Théâtre pendant plusieurs années avec leur équipe. »

« Loto-Québec est heureuse de confier la gestion du Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gestev. Forte d'une dernière année couronnée de succès à la tête du Cabaret du Casino de Montréal, Gestev a toute notre confiance pour développer une programmation de qualité qui saura plaire au public de l'Outaouais et d'Ottawa », explique Patrick Lamy, directeur général du Casino du Lac-Leamy.

Une partie de la programmation 2023 dévoilée

Le comité de programmation, composé de Musicor Spectacles, des Productions Martin Leclerc et de ComediHa!, promet une offre diversifiée, alliant musique et humour. Une portion des spectacles 2023 est d'ailleurs déjà en vente, dont la première médiatique du 9 février mettant en vedette Gregory Charles avec son spectacle Music Man proposant une formule « sur mesure ». L'artiste québécois aux mille talents montera une seconde fois sur scène le lendemain, mais avec un spectacle tout à fait différent, puisque adapté aux demandes du public. Ce sera ensuite au tour de l'artiste chouchou des Québécois Roch Voisine de chanter à la foule des morceaux qui ont accompagné sa jeunesse et qui l'habitent encore aujourd'hui les 24 et 25 février avec son spectacle Americana Light.

En mars, le rock prendra d'assaut la salle de spectacle avec la revue musicale Queens of Rock par Elyzabeth Diaga (3 mars) et le spectacle acclamé par la critique Rock Story (11 mars). Les plus nostalgiques seront servis en avril avec le spectacle hommage Ultimate Elvis with Dean Z (14 et 15 avril), l'émission radiophonique «?C'est si bon?» qui se transportera sur scène avec un spectacle à grand déploiement : C'est si bon... de danser (21 avril) et Pour une histoire d'un soir avec trois des plus grandes voix du Québec : Joe Bocan, Marie Carmen et Marie-Denise Pelletier (22 avril). Le 28 avril, le public aura la chance d'assister à une prestation donnée par le célèbre chanteur et compositeur français Michel Fugain. La véritable star de la chanson française Salvatore Adamo offrira quant à elle un concert empreint de mélancolie avec des balades et des chansons que ses fans aiment entendre encore et encore, le 8 mai.

Québecor au coeur de l'industrie culturelle au Québec

Propriétaire du Théâtre Capitole à Québec et gestionnaire du Centre Vidéotron, de la Baie de Beauport, du Cabaret du Casino de Montréal et maintenant du Théâtre du Casino du Lac-Leamy, Gestev poursuit ainsi sa mission de faire rayonner les talents québécois et internationaux dans tous ses lieux de diffusions.

Pour tous les détails de la programmation et pour l'achat de billets, c'est ici.

À propos du Casino du Lac-Leamy

Le Casino du Lac-Leamy est au coeur d'un véritable complexe de divertissement dans la région de la capitale nationale. Avec ses jeux, ses bars, ses restaurants et son hôtel Hilton cinq étoiles, le Casino est une destination reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. À cette offre s'ajoute le Théâtre du Casino, une salle de grande renommée qui accueille tant des spectacles à grand déploiement que des événements plus intimes.

À propos de Gestev

Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l'organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu'à l'échelle internationale. Experte en production, en diffusion et en promotion d'événements culturels et sportifs, elle fait rayonner les talents québécois et internationaux dans son marché. Filiale de Québecor Sports et divertissement, regroupant également le Centre Vidéotron, la Baie de Beauport, le Théâtre Capitole, Musicor, le Cabaret du Casino de Montréal et maintenant le Théâtre du Casino du Lac-Leamy, Gestev se distingue par ses événements de qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de convergence rendues possibles grâce à la force du groupe Québecor. Le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont que quelques exemples de projets d'envergure menés à bien par la firme qui s'occupe également de sa propre agence de marketing expérientiel à Québec et Montréal.

À propos de Productions Martin Leclerc

Productions Martin Leclerc occupe une place prépondérante au Québec dans la production de spectacles musicaux, le management d'artistes, ainsi qu'à titre de maison de disques. Représentant des artistes tant du Québec que de la France, les gens qui oeuvrent au sein de notre société sont avant tout des artisans attentionnés et d'expérience, des rêveurs qui réalisent leurs rêves, autant que ceux des artistes avec lesquels ils travaillent, tout en valorisant une démarche personnalisée et complice avec eux.

À propos de ComediHa! - Voir la vie en drôle

ComediHa! est un important créateur et producteur de contenus humoristiques exploités sur de multiples plateformes de diffusion, dont le spectacle vivant et la télévision. La passion de ses équipes (80 permanents et plus de 2400 temporaires) basées à Québec, Montréal et Hollywood contribue à « Faire rire le monde partout dans le Monde »; soit plusieurs millions de fans. En août de chaque année, ComediHa! organise également le ComediHa! Fest-Québec, le plus important festival d'humour francophone et rendez-vous mondial de l'industrie. Fondée en 1997, ComediHa! a produit plusieurs milliers de spectacles et plusieurs centaines d'émissions de télévision.

