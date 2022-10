Global Processing Services nomme Kim Ohlrogge au poste de Responsable des produits en chef





Global Processing Services (« GPS »), une plateforme technologique de paiements mondiaux de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kim Ohlrogge au poste de Responsable des produits en chef.

Avec effet immédiat, Kim dirige l'équipe mondiale de produits de la société et aura pour mission de dynamiser la feuille de route des produits GPS, d'encourager l'innovation en matière de paiements de traitement des émetteurs de « nouvelle génération » pour les institutions financières et les sociétés de technologie financière du monde entier, et de soutenir l'expansion de la société sur de nouveaux marchés internationaux. Mme Ohlrogge rejoint l'équipe de direction de GPS et répartira son temps entre les villes de Londres (Royaume-Uni) et Berlin (Allemagne).

Elle a récemment occupé le poste de Vice-présidente principale, Produit chez Nexi/Nets Group en Allemagne, où elle a mené la stratégie et l'innovation en matière de paiement, en veillant à simplifier le processus de paiement pour les entreprises et les consommateurs européens.

Mme Ohlrogge fait valoir auprès de GPS plus de deux décennies d'expérience dans le domaine des paiements, du commerce électronique et des services financiers, tant du côté de l'émetteur que de l'acquéreur. Elle a occupé des postes de direction dans des entreprises à forte croissance aux États-Unis et en Europe, notamment chez TSYS et Digital River, et a été consultante auprès de divers acteurs du secteur.

« Kim est vraiment une personne exceptionnelle qui possède une perspective unique dans l'industrie mondiale des paiements, ayant passé du temps à la fois du côté acquéreur et du côté émetteur », a déclaré Kevin Schultz, Président-directeur général de GPS. « Sa profonde connaissance des paiements et sa vaste expérience internationale seront extrêmement précieuses pour notre équipe à mesure que nous nous efforçons d'accélérer l'évolution de notre offre de produits afin de répondre aux besoins rapidement croissants de nos divers clients mondiaux et de nous étendre à de nouveaux pays. »

Kim Ohlrogge, Responsable des produits, GPS, a déclaré : « La plus grande partie de ma carrière s'est déroulée dans le secteur des paiements et ma passion est de révéler le potentiel des nouvelles technologies de pointe pour améliorer la rapidité, la facilité et la sécurité du processus de paiement pour les entreprises et les consommateurs. »

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe avec pour mission générale de promouvoir la feuille de route des produits GPS centrés sur le client, de hiérarchiser nos investissements technologiques et de faire davantage d'expérimentations pour découvrir comment nous pouvons encore révolutionner l'avenir des paiements. »

La nomination de Kim fait suite à l'annonce la plus récente du partenariat de GPS avec Featurespace, le premier fournisseur mondial d'analyse comportementale adaptative pour la détection des fraudes et la gestion des risques, afin de créer une solution d'atténuation des fraudes de traitement des émetteurs leader sur le marché.

