AVIS AU PUBLIC - Annulation d'une fermeture prévue du pont de l'écluse et du barrage St. Andrews

Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que le pont de l'écluse et du barrage St. Andrews ne sera plus fermé à la circulation automobile du jeudi 27 octobre, à 19 h, au vendredi 28 octobre, à 6 h, à la suite...

Le fournisseur de services d'hébergement axé sur la technologie, Bob W, qui offre une alternative plus intelligente et plus durable aux hôtels et aux locations de courte durée, a levé 21 millions d'euros dans le cadre d'un financement de série A,...