Le Maroc s'engage résolument dans le développement de ses régions du sud





Le groupe de travail sur l'Afrique du Nord de l'Institut Coordenadas pour la gouvernance et l'économie appliquée (Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada), conclut dans sa dernière étude que :

le Maroc place le Sahara au coeur de sa stratégie de développement social et économique

depuis 2015, Rabat a investi 8 milliards de dollars pour faire de la région du Sahara un pôle économique majeur en tant que passerelle entre l'Afrique subsaharienne et l' Europe

MADRID, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Contrairement aux croyances populaires, le Maroc a prouvé son engagement stratégique pour le développement du Sahara. Pour Rabat, la promotion du bien-être et du progrès économique de la région sont des objectifs majeurs qui rejoignent les propres objectifs de développement du pays. Afin d'accélérer le développement et l'intégration socioéconomique du Sahara, le Maroc a initié en 2015 un ambitieux projet de 8 milliards de dollars.

Le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, comme a été baptisé ledit projet, s'articule autour d'infrastructures visant à structurer le territoire de la région du Sahara qui comprend l'autoroute Tiznit-Elaayoune-Dajla et les ports de pêche de Lamhiriz et de Dakhla Atlantique. Ce programme prévoit la création d'une ligne de fret maritime entre Casablanca et Dakhla ainsi que l'établissement de liaisons nautiques entre les îles Canaries et Tarfaya et Laayoune. Il prévoit également la construction d'un centre hospitalier universitaire à El Ayoun et d'une Technopole à Fum El-Ued, ce qui témoigne du fort engagement du Maroc envers la région et ses habitants.

L'objectif du Maroc est de faire de cette région la passerelle logistique et économique entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne.

Fin 2018, 48 % des objectifs avaient déjà été atteints, ce qui a stimulé fortement la dynamique socioéconomique perçue, augmentant la création d'entreprises, d'emplois et attirant les investissements. Le potentiel d'énergie renouvelable de la région, tant solaire qu'éolienne, est à l'origine d'une grande partie des investissements. Cette réalité, qui vise à contribuer aux quatre grandes centrales solaires et jusqu'à onze parcs éoliens, fera du Maroc un leader de l'énergie renouvelable sur le continent. Le Maroc atteindra non seulement l'autosuffisance énergétique, mais sera également en mesure d'exporter un large pourcentage des besoins énergétiques de l'UE.

Certains acteurs internationaux tels que l'Union africaine et l'Union européenne, confrontés à la question du Sahara occidental, freinent considérablement le potentiel de développement de la région, tant en termes sociaux qu'économiques. C'est pourquoi les actions des États-Unis et de l'Espagne en faveur de la résolution du conflit par la voie politique de l'autonomie dans le cadre du royaume alaouite sont si importantes et favorisent le progrès, la stabilité et l'amélioration de cette région. Il ne s'agit pas seulement de développement économique, il en va aussi des populations qui vivent au Sahara.

