ECOGENE-21 : Des drones pour favoriser l'accès à la recherche clinique





SAGUENAY, QC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - ECOGENE-21, une organisation de recherche clinique et académique à but non lucratif dédiée à l'accès à l'innovation pour des besoins de santé non comblés, notamment pour des maladies rares ou sévères, a complété avec succès les premières démonstrations en vol du processus de livraison par drones pour les essais cliniques au Centre d'Excellence sur les Drones (CED) d'Alma le 28 septembre dernier.

Ces essais, réalisés en collaboration avec ARA Robotique, le CED et Innovitech s'inscrivent dans le cadre du projet : « Changement de paradigme dans la conduite d'essais cliniques », financé par le Fonds d'Accélération des Collaborations en Santé (FACS) du gouvernement du Québec, ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et géré par le Consortium de recherche biopharmaceutique (CQDM).

Dans le cadre de ce projet, ECOGENE-21 collabore avec le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC) de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) afin de développer les outils et processus nécessaires à la réalisation d'essais cliniques virtuels ou décentralisés. Un des objectifs est de permettre aux patients, vivant loin des grands centres, de participer plus facilement aux essais cliniques de nouveaux traitements.

« La livraison de médicaments, d'échantillons biologiques (salive, sang, etc.) et de repas adaptés par drones représente une solution innovante pour réaliser des études cliniques dont bénéficient des patients vivant en régions éloignées ou qui ont des problèmes de mobilité. Ce projet représente la première étape d'une nouvelle ère d'études cliniques qui favoriseront l'accès à des traitements de précision novateurs, notamment pour les personnes atteintes de maladies rares ou sévères pour qui les avenues thérapeutiques sont limitées », déclare le Docteur Daniel Gaudet, professeur de médecine à l'Université de Montréal et fondateur d'ECOGENE- 21.

« Ces premiers vols ont été réalisés avec la participation de Simon Gagnon, pharmacien propriétaire affilié à Proxim. Plusieurs autres collaborateurs et partenaires se joindront à ECOGENE-21 pour la réalisation de ce projet très prometteur pour les patients atteints de maladies rares », déclare Diane Brisson, directrice des opérations chez ECOGENE-21

Il reste beaucoup de travail, tant au niveau de la technologie que de la réglementation, avant de pouvoir utiliser couramment des drones dans le cadre d'essais cliniques virtuels ou décentralisés. Par cet exemple, les partenaires espèrent contribuer à accélérer le développement de l'industrie québécoise des drones par la collaboration croisée entre l'écosystème de la santé et celui de l'aérospatiale.

À propos d'ECOGENE-21

ECOGENE-21 est une organisation de recherche clinique à but non lucratif (OBNL) dédiée à l'accès à l'innovation pour des besoins de santé non comblés, coordonnée depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ).

ECOGENE-21 a une solide expérience et une expertise internationalement reconnue pour la conception, l'exécution, la supervision, le monitorage d'essais cliniques et pour la valorisation d'innovations qui favorisent l'accès à des traitements de précision novateurs, notamment pour les patients atteints de maladies rares ou sévères.

À propos d'ARA Robotique

ARA Robotique est une entreprise québécoise basée à Montréal manufacturier et intégrateur de haute technologie dans le domaine des drones automatisés pour les secteurs commerciaux, civils et de la défense. Grâce à notre expertise dans le domaine de l'Aviation Robotisée et Autonome (ARA), nous offrons des solutions clés en main de robotique aérienne permettant d'augmenter le niveau d'automatisation des tâches et activités quotidiennes de nos clients.

À propos du CED Alma

Le CED est un centre de recherche et d'innovation qui oeuvre au développement de l'industrie des drones au Québec. Le CED, c'est 120 000 kilomètres carrés d'espace aérien où plus de 300 opérations en R et D ont été réalisées à ce jour. Depuis 2018, le CED héberge le Créneau d'excellence drones civils et commerciaux qui est responsable du financement de multiples projets de développement dans la province. Le CED, c'est des infrastructures, une expertise et des services uniques afin d'appuyer le développement de la mobilité aérienne avancée de demain.

À propos d'Innovitech

INNOVITECH fournit des services de conseil en innovation pour accompagner le changement des entreprises, des institutions, des entrepreneurs et des écosystèmes innovants. Depuis 1990, Innovitech a développé une expertise de pointe dans les secteurs technologiques existants et émergents - aérospatiale et aviation verte, technologies de la santé, intelligence artificielle, développement urbain et villes intelligentes, et plus encore - pour doter ses clients des moyens nécessaires pour réaliser leurs stratégies de transformation.

SOURCE ECOGENE-21

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 11:08 et diffusé par :