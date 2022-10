Le Bureau de la concurrence publie un nouveau Bulletin d'information sur la transparence





GATINEAU, QC, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Le Bureau de la concurrence a publié son nouveau Bulletin d'information sur la transparence, une ressource qui explique l'approche que le Bureau suit pour communiquer avec divers groupes de personnes au cours de ses enquêtes. Ces groupes comprennent notamment les personnes visées par une enquête, le grand public, les plaignants et les participants de l'industrie.

Le Bureau estime que la communication avec le public favorise la transparence et la responsabilité dans son travail. Elle encourage également la conformité à la loi et favorise la sensibilisation aux enjeux importants qui pourraient toucher les consommateurs et les entreprises.

Plus tôt cette année, le Bureau a invité les parties intéressées à donner leur avis sur une ébauche du Bulletin. La rétroaction reçue a été prise en compte lors de la rédaction finale de ce nouveau Bulletin.

Le nouveau Bulletin remplace le Bulletin d'information sur la communication pendant les enquêtes, qui avait été publié en 2014. Cette nouvelle version reflète l'évolution des pratiques du Bureau depuis ce temps, et utilise un langage clair et simple pour le rendre plus accessible pour le grand public.

