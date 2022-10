Du 28 au 30 octobre - Le Salon International Tourisme Voyages, présenté par YUL, débute ce vendredi au Palais des congrès de Montréal





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est le grand retour du Salon International Tourisme Voyages ! Du 28 au 30 octobre au Palais des congrès de Montréal, les visiteurs pourront explorer plus d'une centaine de destinations : que ce soit pour goûter aux saveurs du monde, découvrir des danses traditionnelles ou se renseigner sur sa prochaine destination, c'est l'occasion rêvée de s'inspirer et choisir sa prochaine aventure.

Après une absence de deux ans, le Salon International Tourisme Voyages aura lieu pour la première fois au Palais des congrès de Montréal.

« C'est avec plaisir que le Palais des congrès de Montréal accueille le Salon International Tourisme Voyages, qui s'inscrit en plein coeur de la relance touristique de loisir et d'affaires. Une excellente occasion de repenser nos manières de voyager, à une époque où le développement durable et la lutte contre les changements climatiques sont plus d'actualité que jamais », affirme Emmanuelle Legault, pre?sidente-directrice ge?ne?rale du Palais des congre?s de Montre?al.

Avec plus d'une centaine de pays représentés, tant par leurs offices de tourisme que par des agents de voyage et des experts prêts à répondre à toutes les questions, il y en aura pour tous les types de voyageurs !

La place d'animation présentée par Croix Bleue du Québec

Animée par Véronique Daudelin, la place d'animation recevra, les 29 et 30 octobre, des troupes de divers pays pour présenter des danses traditionnelles. Les petits comme les grands seront émerveillés par ces performances artistiques qui sortent de l'ordinaire !

Les conférences et Concours Voyages Traditours

Pas moins de cinq salles de conférences exclusives à Voyages Traditours serviront à la présentation des destinations et itinéraires de leurs voyages de groupe. Idéal pour ceux et celles qui souhaitent s'évader en voyage de groupe à l'international ou Québec.

Voyages Traditours fera également tirer un magnifique voyage de 19 jours au Pérou pour deux personnes.

La cuisine du monde

Présentée par l'école des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, en collaboration avec Adonis, cette activité permettra aux élèves de préparer des recettes de différents pays, soumises au préalable par les exposants du salon. Les spectateurs seront ensuite invités goûter les mets. Découvertes et dégustations culinaires garanties !

Le Coin Causerie

Le Coin Causerie, présenté par YUL, est l'endroit parfait pour venir rencontrer et échanger avec divers experts en voyage. Les visiteurs pourront poser toutes les questions qu'ils ont sur le thème du ou de la présentateur.trice. Voyage en solo ou en famille, voyage en Turquie, au Costa Rica ou au Yukon, de multiples thèmes seront abordés tout au long du Salon. L'horaire complet est disponible sur le site Web, http://salontourismevoyages.com

Informations pratiques:

https:/salontourismevoyages.com/

Horaires 2022

Vendredi 28 octobre 11h à 21h

Samedi 29 octobre 10h à 18h

Dimanche 30 octobre 10h à 18h

Tarifs

Adultes : 16 $

Aînés (60 ans et plus) et étudiants : 14 $

Enfants de 6 à 12 ans : 10 $

Enfant de 5 ans et moins : Gratuit

Billetterie en ligne

Les visiteurs économisent 3 $ lors de l'achat de leurs billets en ligne, en

partenariat avec Croix Bleue du Québec.

À propos d'Expo Media

Fondée en 2006, EXPO MÉDIA est une compagnie montréalaise spécialisée dans l'organisation de salons grand public. EXPO MÉDIA détient et produit le Salon International Tourisme Voyages en plus d'être gestionnaire du Salon national de l'habitation de Montréal, du Salon maisons et jardins d'Ottawa, du Salon habitat d'automne d'Ottawa, du Salon maisons et rénovation d'Ottawa et des salons ExpoHabitation et ExpoHabitation d'automne, des propriétés de Marketplace Events. ExpoMediaInc.com

