L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto accorde 387 000 $ à six organismes pour les aider à lutter contre le sous-emploi

Qu'il s'agisse d'offrir des possibilités d'emploi aux nouveaux arrivants ukrainiens, de proposer du mentorat pour des emplois dans le domaine de l'aviation ou d'ouvrir des perspectives de carrière dans les arts, notre engagement envers les collectivités environnantes n'a jamais été aussi fort.

TORONTO , le 25 oct. 2022 /CNW/ - Après une longue période d'évaluation, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé les bénéficiaires de son Uplift Fund de 2022. Six organismes ont reçu un total de 387 000 $ pour des programmes qui visent à éliminer les obstacles à l'emploi et à créer des possibilités pour les collectivités voisines de l'aéroport Pearson de Toronto.

Les six organismes de 2022 sont les suivants :

Le programme Top Flyers Canada de l'organisme Urban Pilots Network prépare les jeunes Noirs et racisés à des emplois de premier échelon au sein de grandes agences d'aviation.

Le programme d'aide aux nouveaux arrivants ukrainiens d'ACCES Employment offrira des services de soutien à l'emploi aux immigrants récemment arrivés d'Ukraine afin de les aider à décrocher et à conserver un emploi intéressant dans la région du Grand Toronto.

Programme d'emploi axé sur les premières impressions, Suitable Impressions de Brands for Canada aide les participants à réussir une entrevue d'emploi.

Le programme de construction de Blue Door Support Services recrute, forme et emploie des personnes motivées pour qu'elles apprennent et travaillent sur place avec des gens de métier qualifiés dans le but de se préparer à une carrière dans l'industrie de la construction.

Le programme iAM de JAYU propose aux jeunes dignes d'équité une formation professionnelle de huit semaines sur les arts et la culture qui leur permet d'accéder à des cheminements de carrière qui ne leur seraient pas accessibles autrement.

Le programme Backstage Centre Technical Apprenticeship de Shakespeare in Action est un programme novateur de perfectionnement des compétences techniques en arts de la scène qui offre une formation rémunérée en production théâtrale aux jeunes de 15 à 30 ans. Encadrés par des professionnels de l'industrie, les jeunes acquièrent une expérience unique et précieuse sur laquelle ils peuvent miser une fois sur le marché du travail.

Depuis 2018, le Uplift Fund, qui fait partie du programme d'investissement communautaire de la GTAA, le Propeller Project, investit et établit des partenariats dans les programmes, la défense des intérêts et la recherche pour aider les résidents de la région à se doter de compétences et de réseaux, et à profiter des possibilités d'emploi importantes. Compte tenu des effets dramatiques que la COVID-19 a eus sur l'emploi dans les collectivités desservies par l'aéroport Pearson de Toronto, un soutien de cette nature n'a jamais été aussi important.

« Nous sommes ravis d'annoncer les bénéficiaires du Uplift Fund de cette année, qui travaillent à améliorer les collectivités que nous servons, a déclaré Robyn Connelly, directrice, Durabilité et incidence sociale, GTAA. Bien que la COVID-19 ait eu des conséquences importantes sur nos activités, elle a aussi eu des répercussions disproportionnées sur nos voisins. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en collaboration avec ces organismes aux vues similaires pour lutter contre le sous-emploi et, ce faisant, appuyer une solide reprise postpandémique dans la région du Grand Toronto. »

Pour en savoir plus sur le Uplift Fund et les bénéficiaires du financement de 2022, visitez torontopearson.com/propellerproject.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour notre compte Twitter d'entreprise, visitez @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour opérationnelles et des renseignements sur les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram .

