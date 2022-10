Don historique à la Fondation de l'UQAM - La Fondation Courtois octroie 12 millions $ pour la recherche sur les maladies orphelines





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Courtois confirme un don de 12 millions de dollars destiné au Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines - Fondation Courtois (CERMO-FC). Il s'agit du don le plus important jamais reçu à la Fondation de l'UQAM.

« Ce don historique de 12 millions de dollars confirme l'excellence de l'Université du Québec à Montréal dans le domaine des maladies orphelines. Grâce à l'appui inestimable de la Fondation Courtois, l'Université poussera encore plus loin ses recherches de pointe visant à mieux comprendre ces pathologies rares et à développer des thérapies adaptées au bénéfice des personnes qui en sont atteintes », a déclaré la rectrice Magda Fusaro.

De cette somme, 9 millions de dollars permettront au CERMO-FC de renouveler ses équipements de pointe et d'acquérir de nouvelles technologies. Les 3 millions restants assureront le maintien et le développement de ses activités de recherche et de ses services, notamment en appuyant les chercheurs membres et les stagiaires étudiants.

« Le manque de traitements efficaces pour les maladies orphelines a des impacts non seulement sur les enfants qui souffrent, mais également sur leur famille et sur l'ensemble de la société, déclare le président de la Fondation Courtois, Jacques Courtois. En soutenant les recherches du CERMO-FC, nous espérons apporter un changement majeur dans la vie de ceux et celles qui vivent ou qui côtoient ces maladies rares. » On compte plus de 7000 maladies orphelines, dont la plupart sont mortelles et dont environ 75 % touchent les enfants. Au Québec, environ 690 000 personnes seraient atteintes ou porteuses d'une de ces maladies.

Seul centre de recherche entièrement dédié aux maladies orphelines au Canada, le CERMO-FC de l'UQAM réunit plus de 60 chercheurs au Québec et à l'international. Mis sur pied en 2018 grâce à un don de 3 millions de dollars de la Fondation Courtois, il travaille à développer et approfondir les connaissances sur les maladies orphelines par la recherche fondamentale et appliquée, en plus de soutenir la relève par le biais de l'enseignement et de la formation. « Ce nouveau don exceptionnel permettra au CERMO-FC de s'imposer comme un joueur central de la recherche en maladies orphelines bien au-delà des frontières du Canada », mentionne la directrice générale de la Fondation de l'UQAM, Michelle Niceforo.

À propos de l'UQAM et de sa fondation

Créée en 1969, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique dont le rayonnement est international. Au coeur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L'originalité et les caractéristiques de ses quelque 300 programmes d'études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales, et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée.

La plus importante campagne de financement de l'histoire de l'UQAM, visant à récolter 100 millions de dollars, a été lancée en 2018 sous la signature 100 millions d'idées. Grâce à l'appui de donatrices et de donateurs, la Fondation de l'UQAM soutient de nombreux projets porteurs de l'Université et appuie la relève, conformément à la mission qu'elle poursuit depuis 1976 : contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la création, et favoriser l'accessibilité aux études universitaires par l'offre de bourses aux étudiantes et aux étudiants.

À propos de la Fondation Courtois

La Fondation Courtois appuie financièrement des initiatives dans le domaine de la recherche scientifique, des musées, des hôpitaux et de la préservation de la nature ou toute autre fin qui profite à la collectivité, plus particulièrement dans les domaines de l'environnement et de la recherche scientifique.

Le professeur du Département des sciences biologiques et directeur du CERMO-FC, Nicolas Pilon, est disponible pour des entrevues. Vous pouvez le contacter par l'entremise de la soussignée.

