Temenos lance un calculateur d'émissions de carbone sur Temenos Banking Cloud

Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui la mise à disposition d'un calculateur d'émissions de carbone ? l'un des premiers du secteur ? pour fournir à ses clients des analyses de données plus complètes quant aux émissions de carbone associées à leur utilisation des services de Temenos Banking Cloud.

Cette approche a été mise en oeuvre par Temenos pour estimer les émissions de carbone de ses propres activités cloud et SaaS. La méthodologie qui sous-tend le calculateur a été vérifiée de manière indépendante par Grant Thornton, l'un des principaux cabinets de conseil et d'expertise comptable au monde. Le calculateur exploite les données fournies par les services Cloud for Sustainability Emission Impact Dashboard de Microsoft pour établir des rapports relatifs aux données chiffrées de l'empreinte carbone.

Cette nouvelle offre environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) est gracieusement proposée aux clients de Temenos Banking Cloud sous la forme d'une analyse personnalisée de leur empreinte carbone et vise à les aider à obtenir des informations relatives à leur utilisation des services Temenos Banking, ce qui leur permettra de suivre les progrès enregistrés pour atteindre leurs objectifs de durabilité et respecter le nombre croissant de réglementations climatiques. Le calculateur d'émissions est intégré au portail client de Temenos Banking Cloud.

La migration des systèmes informatiques hérités vers des services basés sur le cloud permet de réduire sensiblement les émissions de carbone. Les banques sont confrontées à de nouvelles exigences en matière de rapports de la part d'organismes sectoriels comme l'International Sustainability Standards Board (ISSB), qui les contraignent à être beaucoup plus transparentes quant à leurs émissions de carbone. Temenos les aide à satisfaire à ces exigences en proposant à chaque client un ensemble complet de données sur ces émissions en plus des données fournies par Microsoft concernant leur utilisation d'Azure, ce qui permet aux banques de quantifier l'empreinte carbone annuelle de leur abonnement à Temenos Banking Cloud et d'accéder à des estimations de réductions d'émissions en comparant l'exécution de leurs charges de travail sur le cloud et dans des centres de données sur site.

Les banques ayant recours à Temenos Banking Cloud affichent des réductions d'émissions de carbone de plus de 90 % par rapport aux infrastructures informatiques sur site. Temenos Banking Cloud est hébergé sur Azure et fait appel à des services tels qu'Azure Kubernetes, Azure Functions, Azure SQL et autres.

À titre d'exemple, prenons la banque numérique et écologique basée sur le cloud Flowe, qui fait appel à Temenos et est neutre en carbone.

Ivan Mazzoleni, président-directeur général de Flowe, a déclaré : « Nous sommes fiers que Flowe soit la première banque numérique italienne certifiée B-Corp et neutre en carbone. Flowe a été lancée en seulement cinq mois, c'est-à-dire en un temps record, et nous avons intégré 15 000 clients dès la première semaine, pour parvenir au nombre de 600 000 clients à l'heure actuelle. Grâce à Temenos Banking Cloud sur Microsoft Azure, nous avons été capables de commercialiser de nouveaux produits rapidement et de proposer des expériences véritablement personnalisées et conformes à notre mission de développement durable. Avec la collaboration de Temenos, Flowe peut croître durablement et répercuter le fruit de son action positive sur ses clients, pour une planète plus propre, plus verte, et une société meilleure. »

Hébergée sur Temenos Banking Cloud, EQ Bank affiche des opérations neutres en carbone. Elle est parvenue à réduire ses émissions d'entre 93,5 et 97,1 % par rapport à des activités qui seraient basées sur des infrastructures sur site.

« Temenos et Microsoft ont été des partenaires modèles pour EQ Bank », a indiqué Andrew Moor, président-directeur général d'EQ Bank. « Ils partagent l'attention que nous portons aux questions ESG et nous fournissent des analyses détaillées de leur empreinte carbone dans les plus brefs délais chaque fois que nous leur en faisons la demande. Grâce à Temenos Banking Cloud, nous comprenons notre empreinte carbone et sommes en mesure de la réduire davantage, notre objectif étant de devenir la référence en matière d'opérations bancaires responsables à faibles émissions de carbone au Canada. »

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a affirmé : « Notre mission est d'aider nos clients à effectuer leur transformation numérique tout en mettant à leur disposition une plateforme cloud ouverte qui leur permettra de procéder à leur transition vers une économie mondiale sobre en carbone. Grâce à ce calculateur unique d'émissions de carbone, nous permettons à nos clients actifs sur le cloud de réduire l'impact de leurs propres activités et d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Nous sommes transparents quant à notre engagement climatique et déterminés à réduire notre propre empreinte environnementale en fixant des objectifs basés sur la science, en améliorant l'efficacité carbone de nos produits et en aidant nos clients à se muer en organisations durables et intelligentes. »

Et Bill Borden, vice-président des services financiers de Microsoft à l'international, d'ajouter : « Pour que la planète atteigne le net zéro, nous avons besoin de mesures fiables et cohérentes. Cet aspect est essentiel pour pouvoir tenir les États, les industries et les entreprises responsables des progrès qu'ils enregistrent. Nous sommes ravis d'unir nos forces pour aider les banques et les institutions financières du monde entier à innover plus rapidement grâce à des capacités de cloud leur permettant de développer leurs activités tout en respectant leurs engagements de durabilité. »

Temenos a récemment lancé l'investissement ESG en tant que service pour aider les banques et les gestionnaires de patrimoine à répondre à la demande croissante d'investissements durables. La société a intégré la durabilité à ses activités, à sa chaîne de valeur et à son offre de produits, le tout assorti de solides éléments de gouvernance ESG, de rapports et d'objectifs mesurables. Temenos fait également partie d'une communauté de sociétés de premier plan membres de la Science Based Targets initiative (SBTi) et qui s'engagent en faveur d'objectifs de réduction des émissions basés sur la science et conformes au but de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Temenos a consolidé son leadership grâce aux indices FTSE4Good et S&P Sustainability et a également été classée A par le Carbon Disclosure Project (CDP). EcoVadis a par ailleurs attribué le niveau de reconnaissance platine à Temenos, ce qui n'est le cas que pour 1 % des acteurs économiques évalués par cet organisme.

