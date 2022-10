Lomiko annonce un placement privé, une mise à jour sur les événements à venir et un accord pour les relations avec les investisseurs





Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le lancement d'un placement privé, l'engagement d'une société de relations avec les investisseurs basée au Royaume-Uni et les événements auxquels l'équipe participera.

Belinda Labatte, cheffe de la direction et directrice, a déclaré : « Lomiko a franchi de nombreuses étapes en 2022 et cherche maintenant à se positionner pour des travaux supplémentaires sur ses propriétés d'exploration de graphite à La Loutre et de lithium à Bourier alors qu'elle fait avancer les études de l'évaluation économique préliminaire (« EEP ») à La Loutre, à la phase d'étude de préfaisabilité (« PFS »). Les fonds seront principalement utilisés pour la mise à jour des ressources et les tests métallurgiques supplémentaires et les activités de travail à valeur ajoutée, car la Société a entamé des discussions avec les fabricants de batteries et les OEM (équipementiers). Pour compléter le processus de financement, Lomiko s'engage auprès de plusieurs organisations liées aux processus de demande de subventions pour faire avancer ses projets et recherchera un financement supplémentaire pour faire avancer son portefeuille de projets auprès d'investisseurs stratégiques et d'investisseurs de premier plan. La Société continue d'évaluer les opportunités régionales de développement corporatif dans sa vision de devenir un opérateur de choix au Québec. »

Placement privé

La Société annonce qu'elle a l'intention d'offrir un placement privé pour un produit brut pouvant atteindre 1 000 000 $, comme suit :

Jusqu'à 33 333 333 unités d'actions ordinaires (les « Unités ») de la Société seront offertes au prix de 0,03 $ l'Unité pour lever un produit brut pouvant atteindre 1 000 000 $. Chaque Unité sera composée d'une (1) action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire au prix de 0,05 $ pour une période de 60 mois.

Les frais d'intermédiation et les commissions peuvent être payés conformément aux politiques de la TSX.

Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour. Le placement privé demeure assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Le produit net des Unités servira à engager des dépenses sur ses propriétés d'exploration de graphite et de lithium. Voici un résumé des principales catégories appliquées au produit net conformément à la politique de la Bourse de croissance TSX, en plus des besoins en fonds de roulement :

15 % - Mise à jour du rapport technique pour fournir une mise à jour des ressources.

30 % - Tests métallurgiques et activités de travail à valeur ajoutée, y compris les micronations, la sphéroïdisation, la purification et le revêtement ainsi que les tests de batteries.

Pas plus de 10 % - Relations avec les investisseurs et travail de conseil stratégique. Veuillez consulter la partie Relations avec les investisseurs de ce communiqué pour plus de détails sur les services fournis.

de ce communiqué pour plus de détails sur les services fournis. Le solde sera appliqué au fonds de roulement, aux frais d'intermédiaire et aux autres dépenses du projet.

La clôture est assujettie à plusieurs conditions prescrites, y compris, sans s'y limiter, l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à des restrictions de revente en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Contexte du financement et de l'utilisation des fonds :

En 2022, Lomiko a réalisé un programme de forage complet comprenant 79 trous totalisant 13 113 mètres forés ; 53 d'entre eux, totalisant 9 037 mètres, ont été forés dans la zone Véhicules Électriques (« VE ») et 26 trous totalisant 4 076 mètres ont été forés dans la zone Batterie. Les premiers résultats de forage initiaux de la partie nord et centrale de la zone VE montrent des zones de minéralisation très épaisses avec des teneurs élevées dans la majorité des trous minéralisés. Plusieurs larges intervalles de minéralisation de graphite en paillettes à haute teneur ont été recoupés près de la surface comprenant 11,02 % Cg sur 120,00 m de 32,0 à 152,0 m dans le trou LL-22-032, dont 48,0 m à 15,58 % Cg de 50,0 à 98,0 m. Ces résultats seront évalués davantage dans le cadre de la mise à jour des ressources ; Lomiko a retenu les services d'InnovExplo Inc, une société de conseil indépendante basée au Québec spécialisée en géologie, en estimation des ressources, en génie minier et en développement durable, pour préparer une mise à jour de l'estimation des ressources conforme à la Norme NI 43-101 pour le projet La Loutre après l'achèvement du programme de forage de 2022.

Pour ce qui est des essais métallurgiques de caractérisation et de purification réalisés par deux laboratoires indépendants, Corem et ProGraphite, le graphite du gisement La Loutre serait adapté à une large gamme de marchés traditionnels tels que les réfractaires, les ignifuges, les creusets et les produits de friction, ou des marchés du graphite élargis. De plus, les résultats de la purification suggèrent que le graphite de La Loutre pourrait convenir aux applications de batterie d'anodes de grande valeur qui nécessitent un concentré de graphite ultra-pur de 99,95 % et que des tests supplémentaires seront nécessaires pour confirmer avec plus de certitude l'adéquation et le potentiel du produit.

Relations avec les investisseurs

Un objectif principal de Lomiko Metals est de devenir un fournisseur majeur de graphite sur le marché nord-américain des batteries tout en intégrant les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques. L'Europe représente plus de 80 % des actifs mondiaux des fonds investis avec un mandat ESG ; à notre avis, il est important de puiser dans ce secteur d'investissement en pleine croissance.

Les gouvernements européens encouragent activement l'adoption de technologies propres, y compris les véhicules électriques qui nécessiteront de grandes quantités de graphite et de lithium ; 2 commodités qui forment le coeur de métier de Lomiko. L'éventail des fournisseurs de capitaux comprend des investisseurs particuliers, des fonds de capital-investissement, des fonds traditionnels (« long-only funds ») ainsi que des investisseurs spécialisés et des bureaux de gestion de patrimoine (« family offices »).

La Société souhaite annoncer qu'elle a conclu un accord pour les relations avec les investisseurs avec Stellium Services Ltd (« Stellium ») à compter du 1er novembre 2022. Stellium fournira des services de relations avec les investisseurs axés sur les investisseurs, les institutions et les family offices britanniques, européens et australasiens.

Selon les termes de l'accord, la rémunération sera de 4 000 GBP (livres sterling) par mois, payable en espèces à Stellium pendant une période de 3 mois. Il n'y a pas de facteurs de performance contenus dans l'accord. Le contrat peut être résilié moyennant un préavis de 60 jours. Stellium et la Société sont des parties indépendantes.

Stellium est basé à Londres, au Royaume-Uni, et son directeur est Andrew Wilson. De plus amples informations sur Stellium sont disponibles sur leur site Web, www.stelliumservices.com.

Participation à des événements et présentations

Lomiko a le plaisir de présenter et de participer aux événements à venir suivants :

Mining Investment North America, Toronto, 27-28 octobre 2022

Énergie et Mines, Toronto, 1-2 novembre 2022

Personne qualifiée

Le contenu technique présenté dans ce communiqué de presse a été revu par Mark Fekete, P.Géo., qui a participé activement au programme de forage de La Loutre en tant que consultant indépendant de la Société, en tant que « personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Lomiko Metals Inc.

Lomiko Metals a une nouvelle vision et une nouvelle stratégie en matière d'énergies nouvelles. Lomiko est une entreprise qui a un but : une entreprise où les gens sont au premier plan et où nous pouvons créer un monde d'énergie renouvelable abondante avec des minéraux critiques canadiens et québécois pour une solution en Amérique du Nord. Notre objectif est de créer un nouvel avenir énergétique au Canada où nous augmenterons la main-d'oeuvre dans le domaine des minéraux essentiels, où nous deviendrons un partenaire et un voisin apprécié des communautés dans lesquelles nous opérons et où nous fournirons un approvisionnement sûr et responsable en minéraux essentiels.

En plus de La Loutre, Lomiko travaille avec Critical Elements Lithium Corporation pour obtenir sa participation de 70% dans le projet Bourier, conformément à l'accord d'option annoncé le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec qui consiste en 203 claims, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada près de la région de la Baie James au Québec qui a historiquement abrité des dépôts de lithium et des tendances de minéralisation.

À propos du projet graphite de La Loutre

La société détient une participation de 100 % dans son projet de développement de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire des Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). Les Premières Nations KZA font partie de la Nation Algonquine et le territoire KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2).

La propriété repose sur des roches appartenant à la province de Grenville du Bouclier canadien précambrien. Le Grenville s'est formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite à gros grains, de type flocon, à partir de matériaux riches en matières organiques, au cours d'un métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié une Estimation économique préliminaire (EEP), le 29 juillet 2021 qui indiquait que le projet avait une durée de vie de 15 ans et produisait chaque année 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % de Cg, soit un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport a été préparé en tant que rapport technique conforme à la norme nationale 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc, Hemmera Envirochem Inc, Moose Mountain Technical Services et Metpro Management Inc, collectivement les auteurs du rapport.

Au nom du conseil d'administration,

Belinda Labatte

Cheffe de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué au sujet de la société et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent être des « informations prospectives » (« IP »). Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent de l'information prospective et peuvent être identifiés par l'utilisation d'énoncés comprenant des mots comme « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s'attend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en oeuvre », « prévu », « a l'intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d'autres mots ou expressions semblables. L'information financière contenue dans ce nouveau communiqué comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants l'objectif de la Société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la Société, y compris les coûts prévus de l'exploration et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris le calendrier pour l'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la Société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de l'un de ses projets (y compris par les marchés financiers) ; tout impact anticipé de COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la Société, la situation financière ou les opérations de la Société, et le calendrier prévu des annonces à cet égard. Les IP comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement. Ces IP reflètent les points de vue actuels de la société sur les événements futurs et, bien que la société les considère comme raisonnables à l'heure actuelle, ils sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et des contingences importantes. Par conséquent, il n'y a aucune certitude qu'elle reflétera fidèlement les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles se fonde ces IP comprennent, sans s'y limiter, les suivantes le marché actuel des minéraux critiques ; les tendances technologiques actuelles ; la relation d'affaires entre la Société et ses partenaires commerciaux ; la capacité de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires et de financer, d'explorer, de faire progresser et de développer chacun de ses projets, y compris les résultats qui en découlent et le calendrier de réalisation ; la capacité de fonctionner de manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à la réception et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et des autres permis ou approbations au Québec ; tout impact imprévu de COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le domaine de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les IP contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Informations prospectives » contenue dans le plus récent rapport de gestion de la société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation aux investisseurs sur son site Web. Toutes les IP dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou les informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 10:10 et diffusé par :