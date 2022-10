LE REGROUPEMENT DES LABORATOIRES DENTAIRES DU QUÉBEC FÉLICITE LA NOUVELLE MINISTRE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DES LOIS PROFESSIONNELLES ET RAPPELLE SES PRIORITÉS





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) salue le nouveau cabinet des ministres et félicite plus particulièrement la présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Sonia Lebel, avec qui il est impatient de collaborer dans l'avancement de ses dossiers, notamment dans le but de s'assurer de la continuité de la production des prothèses dentaires par les laboratoires dentaires du Québec afin d'être en mesure de répondre à la demande du marché québécois.

«?Nous souhaitons féliciter de tout coeur Mme Sonia Lebel, sélectionnée à titre de ministre responsable de l'application des lois professionnelles par le premier ministre du Québec, M. François Legault, en plus de ses autres charges publiques. Le RLDQ tient absolument à réitérer son engagement à travailler de très près avec le nouveau gouvernement dans le but d'éviter à tout prix un bris de service dans le domaine des prothèses dentaires, un événement regrettable qui viendrait compromettre la qualité des soins buccodentaires dispensés à la population?», ont conjointement déclaré MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

En décembre 2021, l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (Ordre) a informé les laboratoires dentaires qu'ils seraient contrôlés sous peu, cela en vertu d'une interprétation inadéquate de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Loi). Selon l'Ordre, toute personne participant à la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires devrait exclusivement être technologue et membre de l'Ordre, ce qui n'est pas du tout représentatif de la situation sur le terrain. Dès lors, pertes de nombreux emplois de gens qualifiés, fermeture d'entreprises et bris de service sont à l'horizon. L'Office des professions du Québec (OPQ), dans une lettre signée par sa présidente, Dre Diane Legault, partageait en décembre 2021 cette inquiétude.

« Il existe approximativement 1000 auxiliaires dentaires actuellement en poste au Québec qui seront touchés par cette lecture fallacieuse de la Loi par l'Ordre, malgré le fait qu'ils ne posent pas d'actes réservés. Les conséquences de cette interprétation légale sont prévisibles et préjudiciables, certes, mais elles peuvent encore être évitées. Pour couronner le tout, les laboratoires dentaires sont tenus à l'écart des discussions. Nos membres évoluent dans l'inconnu depuis près d'un an. Nous nous attendons à une plus grande transparence de la nouvelle titulaire, Mme Lebel, qui doit agir en toute urgence », ont conjointement déclaré MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Interpellée à ce sujet durant la dernière campagne, la Coalition avenir Québec (CAQ) affirmait sa volonté d'assurer « la continuité de la production des prothèses dentaires par les laboratoires dentaires du Québec afin d'être en mesure de répondre à la demande du marché québécois », par le biais d'un « suivi approprié avec l'Office des professions et l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires (OTAPDQ) qui travaille actuellement à la révision d'un projet de règlement qui permettra à certains non-professionnels d'exercer certaines activités réservées aux technologues ».

Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec

Le RLDQ est un regroupement ayant comme mission d'offrir une voix unique aux laboratoires dentaires du Québec. Il représente actuellement plus de 50 laboratoires dentaires, qui emploient plus de 850 personnes dans le secteur de la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires.

