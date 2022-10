L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC FÉLICITE MME GUILBAULT, M. BOULET, MME LEBEL AINSI QUE M. DUBÉ POUR LEUR NOMINATION AU CONSEIL DES MINISTRES ET RAPPELLE SES PRIORITÉS





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après le dévoilement du Conseil des ministres, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) félicite cordialement Mme Geneviève Guilbault, M. Jean Boulet, Mme Sonia Lebel, pour leurs accessions respectives en tant que ministre des Transports et de la Mobilité durable, du Travail, présidente du Conseil du trésor et responsable de l'application des lois professionnelles ainsi que M. Christian Dubé, pour sa reconduction à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« À la suite du dévoilement du Conseil des ministres, l'Association des chiropraticiens du Québec souhaite réitérer qu'elle est une alliée du gouvernement dans son objectif de refondation du système de santé. Nous sommes également enthousiastes à l'idée de collaborer avec les nouveaux ministres concernés ainsi qu'avec M. Dubé afin de permettre un meilleur accès aux soins chiropratiques pour les accidentés du travail et aux victimes d'accidents d'automobile et de réduire les listes d'attente dans le réseau de la santé. Nous sommes impatients de mettre la main à la pâte et de converger vers cet objectif commun. », affirme Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'ACQ.

S'inspirant du Plan santé, déposé au printemps en tant que feuille de route qu'elle entend suivre pour les prochaines années, la Coalition avenir Québec (CAQ) s'est engagée à faire tous les efforts nécessaires pour attirer et retenir les professionnels en santé dont le Québec a besoin, notamment par le décloisonnement des activités. La CAQ souhaite donner plus d'autonomie et de pouvoir aux professionnels en revisitant en profondeur les lois professionnelles pour toutes les catégories d'emplois. Aussi, « pour améliorer l'accès à des soins de première ligne, la CAQ est d'avis qu'il faut permettre au citoyen de voir le bon professionnel en temps opportun, en fonction de ses besoins ».

« Les engagements du parti dirigé par le premier ministre, M. François Legault, correspondent aux visées de l'Association des chiropraticiens du Québec, et ce, à plusieurs niveaux. Une reconnaissance professionnelle des chiropraticiens et une participation accrue de ces derniers dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) contribueraient indubitablement au désengorgement de ce dernier en mettant à profit nos compétences en soins neuromusculosquelettiques, et cela dans une perspective de collaboration interprofessionnelle. Nous sommes convaincus qu'une meilleure reconnaissance et implication des chiropraticiens contribueront à une saine administration du système de santé et de services sociaux en déployant une meilleure utilisation des professionnels du RSSS. », conclut Dre Marie-Hélène Boivin.

De façon détaillée, l'ACQ demande au gouvernement du Québec qu'il réalise des actions concrètes et significatives en matière de prestation de soins de santé dans le mandat qui lui est confié.

À cet égard, l'ACQ recommande :

Que les chiropraticiens participent de manière directe à la refondation du système de santé en tant que professionnels de la santé à part entière;



Que la CNESST confère aux chiropraticiens, par règlement, le statut de « professionnels de la santé » en vertu de la LATMP pour favoriser l'accès des accidentés du travail aux soins chiropratiques;



Que la SAAQ modifie à son tour le Règlement sur le remboursement de certains frais pour favoriser l'accès des victimes d'accidents d'automobile aux soins chiropratiques.

