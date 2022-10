iA Groupe financier se réjouit de la reconnaissance par Clean50 des efforts d'Alain Bergeron en matière d'investissement responsable





QUÉBEC, le 25 oct. 2022 /CNW/ - iA Groupe financier accueille avec honneur la récente reconnaissance d'Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements, qui s'est mérité un prix Clean50, attribué à 50 leaders au Canada en matière de durabilité. La sélection a été effectuée parmi plus de 1 000 nominations reçues par Clean50 provenant de partout au Canada et couvrant plusieurs secteurs de l'économie canadienne.

Les prix du Clean50 sont décernés à 50 personnes qui proviennent notamment du monde des affaires, du milieu universitaire et de différents paliers de gouvernement et sont basés sur les réalisations au cours des deux années précédentes. Les leaders du Clean50 sont choisis parmi les personnes dont la contribution à une économie propre est exceptionnelle.

« Ces dernières années, nous avons réalisé plusieurs avancées en investissement responsable et cette reconnaissance de Clean50 appartient à toute l'équipe d'iA, de nos talents les plus jeunes jusqu'à l'équipe de direction et notre conseil d'administration, explique Alain Bergeron. Je suis fier de pouvoir contribuer, de concert avec une équipe formidable de gestionnaires et de professionnels en placement, à réaliser nos ambitions en matière d'investissement responsable et à faire avancer l'importante cause d'une économie propre et son impact sur l'économie à long terme. »

Le comité de sélection du Clean50 a tenu à souligner qu'Alain Bergeron contribue à créer des occasions d'investissement durable pour un monde résilient. Il est responsable de la supervision des investissements de iA Groupe financier (100 milliards de dollars en juillet 2022), avec un engagement envers les principes de l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies. Dans le cadre de cet engagement et sous la direction d'Alain, l'impact le plus important de iA a été de renforcer considérablement sa gestion durable dans tous les investissements à un rythme rapide. Par ailleurs, au cours des deux dernières années, l'entreprise a presque doublé le nombre de ses fonds socialement responsables (ISR), qui est passé de 10 à 18.

De plus, Alain Bergeron a créé un poste stratégique de chef de l'investissement responsable, lequel a été confié à Maggie Childe, une personne reconnue pour son leadership en matière d'investissement durable au Canada.

Sous le leadership d'Alain Bergeron et de ses collègues, iA Groupe financier a aussi formalisé et publié une politique d'investissement responsable et un cadre de référence des obligations durables dans le but d'améliorer la capacité de l'entreprise à financer sa stratégie de développement durable afin de soutenir son engagement envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). En 2022, iA Groupe financier a réalisé un placement d'un montant total de 300 millions de dollars de débentures subordonnées, émises en tant que premières obligations durables de l'entreprise.

Le développement durable représente l'un des grands volets de la croissance de iA Groupe financier. Pour plus de renseignements à propos de la stratégie d'iA Groupe financier en matière de développement durable : https://ia.ca/developpement-durable.

