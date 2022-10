Global Times : Le PCC conclut son congrès clé avec la « confiance de créer de nouveaux et de plus grands miracles » dans le cadre d'un nouveau parcours ; l'amendement de la Constitution du Parti est « une étape importante avec une signification historique »





PÉKIN, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), qui a duré une semaine, s'est conclu avec succès samedi à Beijing, et a constaté que l'établissement de la position centrale du camarade Xi Jinping au Comité central du Parti et dans l'ensemble du Parti, ainsi que le rôle directeur de la Pensée Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, ont placé le rajeunissement de la nation chinoise sur « une trajectoire historique irréversible. »

L'établissement à la fois de la position centrale du camarade Xi Jinping au sein du Comité central du Parti et dans l'ensemble du Parti, et du rôle directeur de la Pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, représente un succès politique majeur pour le Parti dans la nouvelle ère et un facteur décisif en ce qui concerne les succès et les changements historiques dans la cause du Parti et du pays, a souligné le Congrès.

Il a exigé de tous les membres du Parti qu'ils comprennent clairement l'importance décisive de ce succès majeur, qu'ils défendent plus consciencieusement la position centrale du camarade Xi Jinping au sein du Comité central du Parti et du Parti dans son ensemble, qu'ils respectent l'autorité du Comité central et sa direction centralisée et unifiée, qu'ils mettent pleinement en oeuvre la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère et qu'ils suivent de près le Comité central du Parti avec le camarade Xi Jinping au centre de leurs réflexions, de leurs positions politiques et de leurs initiatives, a souligné le Congrès.

Les analystes chinois ont déclaré que les résolutions adoptées lors du Congrès montrent que le Parti est pleinement préparé à sa nouvelle aventure et qu'il adopte des visions et des pensées plus profondes et plus contemporaines sur la gouvernance, le développement, les missions clés et l'ordre mondial.

Le congrès du PCC a atteint ses objectifs en matière d'unification de la pensée, de renforcement de la confiance, de détermination de la marche à suivre et de motivation, a déclaré M. Xi à 2 338 délégués et délégués spécialement invités présents lors de la session de clôture du congrès organisé pendant une semaine au Grand Hall du Peuple à Pékin, qui s'est tenue samedi. « Ce congrès a été l'occasion de porter haut notre étendard, de rassembler nos forces et de promouvoir la solidarité et le dévouement. »

Une étape importante dans l'histoire

« Nous croyons que toutes les décisions et les plans énoncés lors du congrès, et que tous ses résultats joueront un rôle déterminant pour guider et soutenir nos efforts visant à construire un pays socialiste moderne à tous égards, à faire progresser le rajeunissement national sur tous les fronts et à assurer de nouvelles victoires pour le socialisme aux caractéristiques chinoises », a déclaré Xi lors de la session de clôture.

« Le rapport du 19e Comité central du PCC adopté lors du Congrès est le fruit de la cristallisation de la sagesse du Parti et du peuple. Il s'agit d'une déclaration politique et d'un programme d'action pour le Parti, afin de rassembler le peuple chinois de tous les groupes ethniques et de le conduire vers un nouveau succès pour le socialisme aux caractéristiques chinoises. Il s'agit d'un document d'orientation marxiste », précise la résolution adoptée concernant le rapport.

Selon la résolution adoptée sur l'amendement de la Constitution du Parti, « le Congrès convient à l'unanimité que les nouveaux développements de la Pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère depuis le 19e Congrès national du Parti doivent être intégrés dans la Constitution du Parti, afin de mieux refléter les contributions majeures apportées par le Comité central, avec le camarade Xi Jinping en son centre, pour faire progresser les innovations théoriques, pratiques et institutionnelles du Parti. »

Le Congrès a indiqué que, lors de la cérémonie marquant le centenaire du Parti communiste chinois, le camarade Xi Jinping a solennellement annoncé, au nom du Parti et du peuple, que nous avons atteint le premier objectif du centenaire, à savoir la construction d'une société modérément prospère à tous égards, et que nous avançons maintenant en toute confiance vers le deuxième objectif du centenaire, à savoir la construction d'un grand pays socialiste moderne à tous égards. La Constitution du parti est révisée pour tenir compte de cela, précise la résolution.

Zhang Shuhua, directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré samedi au Global Times que les dernières résolutions ont largement reflété et confirmé tous les progrès politiques, théoriques et idéologiques que le PCC a réalisés depuis le 18e Congrès national du PCC au cours des dix dernières années.

Zhang Xixian, professeur à l'école du Parti du Comité central du PCC à Pékin, a déclaré samedi au Global Times que la résolution sur l'amendement de la Constitution du Parti constitue « un point de départ pour permettre au PCC de se consacrer à l'objectif du deuxième centenaire et de renforcer la construction du Parti. Il s'agit d'une étape fondamentale qui met en jeu les exigences de développement, les modèles, la direction et le destin du Parti dans sa course vers l'objectif qui devrait être réalisé au milieu de ce siècle. »

Selon la résolution adoptée sur l'amendement de la Constitution du Parti, le Congrès a accepté de faire figurer dans la Constitution du Parti des déclarations telles que « l'aspiration originelle et la mission fondatrice du Parti, ses principaux succès et son expérience historique au cours du siècle dernier » et « les systèmes économiques socialistes fondamentaux, notamment le système dans lequel la propriété publique est le fondement et dans lequel différentes formes de propriété se développent ensemble, le système dans lequel la distribution en fonction du travail constitue le fondement et dans lequel de nombreuses formes de distribution existent parallèlement, et l'économie socialiste de marché, représentent des piliers importants du socialisme aux caractéristiques chinoises. »

Le Congrès a également décidé d'ajouter à la Constitution du Parti des déclarations telles que « perpétuer notre esprit de combat et renforcer notre capacité de combat » et « réaliser progressivement l'objectif de la prospérité commune pour tous », ainsi que « suivre la voie de l'État de droit socialiste avec des caractéristiques chinoises ; développer une démocratie populaire plus importante, plus complète et plus puissante. »

Selon les analystes, tout cela montre que le PCC évolue avec son temps, car toutes ces déclarations qui seront ajoutées à la Constitution du Parti reflètent en fait les enseignements, les expériences et les connaissances que le Parti a accumulés au cours de la gouvernance et des défis surmontés au cours des dix dernières années, et traduisent également avec précision les principales demandes du peuple chinois, ainsi que les principales missions que le Parti cherche à accomplir à l'avenir.

Par exemple, le fait de mettre l'accent sur « la perpétuation de notre esprit de combat » dans la résolution témoigne d'une attitude manifeste à l'égard des défis auxquels le Parti a été confronté au cours des cinq dernières années et sera confronté à l'avenir, a déclaré Yang Xuedong, professeur de sciences politiques à l'Université de Tsinghua.

« Face à une situation plus compliquée, nous devons mener un combat plus acharné car nous voulons atteindre des objectifs ambitieux tels que la construction d'un pays socialiste moderne à tous égards et la réalisation du rajeunissement national », a déclaré Yang au Global Times samedi.

Le congrès a également convenu d'inclure dans la constitution du parti des déclarations telles que « l'amélioration de la loyauté politique dans les forces armées, le renforcement des forces armées par le biais de la réforme, de la science et de la technologie, et de la formation du personnel, et la gestion des forces armées conformément à la loi ; l'élévation des forces armées du peuple à un niveau de classe mondiale ; la mise en oeuvre complète, fidèle et résolue de la politique « Un pays, deux systèmes » ; l'opposition résolue et la dissuasion des séparatistes qui cherchent à obtenir l'indépendance de Taïwan. »

« Ces révisions réitère l'engagement du Parti à construire une armée forte aux caractéristiques chinoises, à réaliser des progrès soutenus et réguliers dans le cadre de la politique « Un pays, deux systèmes », à faire progresser la réunification nationale, à promouvoir la construction d'une communauté humaine avec un avenir commun et à porter le courant de l'humanité en marche vers le progrès. », indique la résolution.

Vision globale

Le PCC n'a pas seulement les yeux rivés sur le développement et le destin de la Chine, mais il possède également une vision plus ambitieuse qui consiste à contribuer à la construction d'un monde meilleur pour l'ensemble de l'humanité. Selon la résolution adoptée, le Congrès a convenu d'inclure dans la Constitution du Parti des déclarations sur « l'attachement aux valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté ; et la promotion de la construction d'un monde ouvert, inclusif, propre et beau qui jouit d'une paix durable, d'une sécurité universelle et d'une prospérité commune. »

Wang Yiwei, directeur de l'Institut des affaires internationales de l'Université Renmin de Chine, a déclaré au Global Times que cela illustrait le fait que le PCC n'était pas seulement guidé par son aspiration initiale et sa mission de recherche du bonheur pour le peuple chinois et de rajeunissement de la nation chinoise, mais qu'il avait également « la volonté de faire progresser la race humaine et de rechercher la « Grande Harmonie » (« Datong » en chinois, une société par excellence qui ne connaît ni la guerre ni l'inégalité dans la culture chinoise) pour le monde », car un pouvoir plus important s'accompagne d'une plus grande responsabilité.

La Chine accède ou a déjà accédé au coeur de l'arène internationale. Le PCC doit donc avoir une idée plus précise à un niveau supérieur afin d'inclure plutôt que d'exclure de nombreuses valeurs partagées par les différents pays du monde et de construire ensemble une communauté humaine partageant un avenir commun, ont déclaré les experts.

