Ariane Moffatt, Valaire, FouKi, Naomi, Les Louanges, Mike Clay et Marilyne Léonard: TELUS offre un spectacle gratuit pour fêter les cinq ans du MTELUS





MONTRÉAL, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le jeudi 3 novembre prochain, TELUS célèbrera les cinq ans du MTELUS et offrira aux mélomanes du Québec un concert gratuit mettant en vedette Ariane Moffatt, Valaire, FouKi, Naomi, Les Louanges, Mike Clay et Marilyne Léonard. Par le biais de cet événement, TELUS poursuivra son engagement communautaire à Montréal en remettant 5 $ pour chaque personne présente à LOVE Québec , un organisme montréalais qui aide plus de 800 jeunes chaque année à développer leur plein potentiel à l'aide de divers ateliers comme celui d'art médiatique qui canalise les émotions difficiles et les transforment en projets créatifs.



« À l'image de notre philosophie ??Nous donnons où nous vivons'', c'est une grande fierté pour TELUS d'offrir un spectacle gratuit qui contribue au rayonnement de la culture d'ici, tout en appuyant une cause qui nous est chère, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire, Solutions résidentielles et Expérience client, TELUS. Plusieurs artistes de l'heure offriront un concert haut en couleur sur cette belle scène emblématique, où des grands noms de la culture québécoise ont vu le jour, et qui a été modernisée grâce au soutien de TELUS. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de nos partenariats culturels clés aux quatre coins de la province qui comptent entre autres l'ADISQ, le Grand Théâtre de Québec et le Festival Musique du Bout du Monde en Gaspésie. »

« C'est un honneur pour LOVE Québec de pouvoir compter sur l'appui financier de TELUS et de son spectacle MTELUS+5. Ceci nous permettra de poursuivre nos activités qui aident à former l'intelligence émotionnelle des jeunes par l'entremise d'ateliers créatifs, notamment avec la musique, et pour continuer à inspirer nos jeunes leaders, a dit Robyn Dalton, directrice générale, LOVE Québec. Merci à tous les spectateurs et spectatrices qui seront sur place et qui transformeront leur passion musicale en soutien pour nos jeunes. »

Les personnes présentes au concert courront la chance de gagner 2 500 $ en spectacles au MTELUS pour vibrer au son de leurs artistes préférés. Les clients et clientes de TELUS qui souhaitent vivre une expérience VIP pourront s'inscrire gratuitement au programme MTELUS+ . Ils bénéficieront, entre autres, d'une entrée prioritaire à la salle de spectacle avec trois de leurs amis et pourront utiliser le vestiaire sans frais.

En 2017, TELUS est devenue partenaire du MTELUS et a contribué 5 millions de dollars au renouveau de la scène mythique. Les amateurs de musique peuvent désormais profiter de systèmes d'éclairage et de sonorisation modernisés, d'un nouveau bar à l'entrée, de WiFi gratuit et de bornes de recharge.

Pour réserver des places au MTELUS, visitez https://mtelus.com/fr/spectacles/mtelus5 .

