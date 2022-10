Bitget s'associe à Leo Messi





Ce partenariat marque le rapprochement entre le sport et les cryptomonnaies, une promesse d'efforts durables qui profiteront à ces deux mondes

HONG KONG, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, une bourse mondiale de cryptomonnaies de premier plan, annonce avoir conclu un partenariat avec Lionel Andrés Messi, l'emblématique footballeur argentin, lauréat sept fois du Ballon d'Or, un record. Cette annonce marque le début de la collaboration entre Bitget et Messi, avec la production d'un film un mois avant la Coupe du monde de football.

Lionel Andrés Messi, également connu sous le nom de Leo Messi, est l'une des stars du sport les plus populaires et les plus connues, lauréat à six reprises du Soulier d'or européen. En novembre, Messi rejoindra l'équipe nationale argentine en tant que capitaine pour participer à sa 5e Coupe du monde, organisée par le Qatar cette année.

Créée en 2018, Bitget est une bourse de cryptomonnaies de premier plan qui se distingue par ses produits innovants et ses services de trading social. Son produit phare de trading social, One-Click Copy Trade, a attiré plus de 55 000 traders professionnels, avec environ 1,1 million de followers, ce qui témoigne des efforts et des réalisations à long terme de Bitget dans le trading social de cryptomonnaies.

Grâce à ce partenariat, Bitget donnera aux fans de Messi une occasion unique d'explorer le Web 3.0 et la possibilité de négocier des cryptomonnaies sur la bourse. Les deux parties conviennent également que ce partenariat leur permettra de déployer des efforts plus déterminants, allant au-delà des cryptomonnaies et du football.

Gracy Chen, directeur général de Bitget, déclare : « Nous essayons de refléter la diversité et la richesse de la communauté de notre plateforme dans les partenariats que nous choisissons. Nous ouvrons le Web 3 aux fans de sport ; ils ouvrent le terrain aux traders de cryptomonnaies. Alors que la Coupe du monde de football approche, Messi va mener l'Argentine vers une nouvelle gloire. C'est un honneur pour nous de pouvoir collaborer avec une telle force de la nature.

Au cours de l'année dernière, Bitget s'est associée à des équipes et des entreprises qui incarnent le plus haut niveau dans leurs secteurs respectifs. Du club de football le plus réputé d'Italie, la Juventus, au titan de l'esport Team Spirit, en passant par les organisateurs de tournois et d'événements internationaux d'esports, PGL, Bitget s'est engagée à offrir à son écosystème un réseau d'affiliés de classe mondiale.

« Je tenais à remercier Bitget pour son enthousiasme à me faire participer au monde de la crypto. J'ai confiance que les deux parties peuvent lancer des initiatives significatives et offrir le web 3 aux fans de sport », a déclaré Leo Messi.

Contact pour les médias :

[email protected]

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1927919/Bitget_partners_with_Leo_Messi.jpg

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 08:49 et diffusé par :