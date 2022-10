Wellington-Altus tire parti de la prochaine évolution du logiciel de planification de patrimoine Conquest Planning pour améliorer l'expérience des conseillers et des clients





WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus) et Conquest Planning Inc. (Conquest) annoncent le lancement du logiciel de planification de patrimoine s'appuyant sur l'intelligence artificielle de pointe de Conquest, qui aidera les conseillers de Wellington-Altus à offrir des solutions de planification de patrimoine personnalisées aux clients actuels et potentiels.

« Il s'agit d'une excellente occasion de s'associer à une plate-forme de premier ordre pour répondre plus rapidement que jamais aux besoins changeants de nos clients en matière de planification de patrimoine, a déclaré Michelle Connolly, vice-présidente principale, groupe Planification de patrimoine avancée, Wellington-Altus Gestion Privée. Le résultat est une solution qui fournit de l'information personnalisée, assortie d'un attrait intergénérationnel pour nos clients. C'est le mariage parfait entre la facilitation humaine complexe de la planification de patrimoine et une puissante technologie. »

L'algorithme exclusif de Conquest utilise des données adaptées au client pour fournir, en quelques secondes, des stratégies classées à partir d'un vaste éventail d'options. Cela permet aux conseillers de Wellington-Altus de fournir plus rapidement et avec plus de précision des solutions de gestion de patrimoine significatives, notamment en établissant des projections lors de l'intégration des nouveaux clients et en testant des stratégies proactives de simulation de crise pour aborder les transitions de vie des clients.

« Nous sommes déterminés à investir dans des outils et des technologies qui permettent à nos conseillers d'être plus efficaces, a déclaré Jordy Chilcott, président, Wellington-Altus Gestion Privée. Ce partenariat est un exemple de la façon dont nous, en tant que leader du secteur, continuons à offrir ce qu'il y a de mieux à nos conseillers et à leurs clients. »

« C'est un plaisir de travailler en partenariat avec des entreprises avant-gardistes comme Wellington-Altus Gestion Privée, commente Stacie Calder, vice-présidente, Ventes et marketing de Conquest Planning Inc. Elles vont de l'avant dans la mise en oeuvre de la prochaine génération de prestation de conseils et dans la modernisation de l'expérience de leurs partenaires et clients finaux. »

À propos de Conquest Planning Inc.

Conquest Planning Inc. est le moteur de la technologie de conseils financiers la plus novatrice au Canada. Conquest propose des stratégies de planification financière personnalisées et hiérarchisées qui aident les conseillers financiers et leurs clients à voir les possibilités qui existent pour leur avenir financier. La société croit qu'une approche de l'éducation financière fondée sur les objectifs, mise en oeuvre au moyen d'une expérience numérique axée sur l'être humain, augmentera le nombre de personnes qui bénéficient de conseils financiers. Présente au Canada et au Royaume-Uni, Conquest a été fondée en 2018 par une équipe d'experts en planification financière et en technologie. Pour en savoir plus, visitez le site conquestplanning.com.

À propos de Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, à des gestionnaires de portefeuille et à des clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2022 d'Investment Executive.

