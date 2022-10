Les Petits Frères soulignent leur 60e anniversaire : Des milliers de bénévoles mobilisés chaque année pour contrer l'isolement des personnes seules du grand âge





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les Petits Frères soufflent ce mois-ci les bougies de leur 60e anniversaire et sont fiers de souligner cet événement significatif avec leur communauté. Depuis plus de 60 ans, la présence de nombreux bénévoles solidaires a su faire une différence dans la vie de milliers de personnes aînées vivant seules.

Partout au Québec, c'est près de 3?000 bénévoles qui se mobilisent chaque année pour venir en aide aux 2?300 Grandes Amies et Grands Amis âgés de 75 ans et plus. Ayant pour mission de contrer l'isolement des personnes seules et isolées du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle, l'organisme est le seul du genre dans la province à accompagner d'aussi près les personnes aînées jusqu'au bout de la vie.

Les Petits Frères, c'est entre autres du jumelage entre bénévoles et personnes aînées, des appels d'amitiés, des visites et vacances organisées, des programmes de formations et de sensibilisation à l'isolement social et une longue tradition d'implication communautaire aux quatre coins du Québec.

Une histoire d'amour avec les aînés du Québec qui dure depuis 1962

Les Petits Frères ont su se développer au fil du temps pour être toujours plus présents auprès des personnes aînées, et ce partout à travers la province. Initié en France par Armand Marquiset en 1946, l'organisme Les Petits Frères s'est installé à Montréal en 1962.

Rapidement, plusieurs bureaux voient le jour pour répondre aux besoins croissants des personnes aînées en situation d'isolement : Saguenay (1998), Trois-Rivières (2002), puis Rimouski (2006) et Thetford Mines (2006), Laval (2012), Longueuil (2013), Lévis (2014), Sud-de-Lanaudière (2014), Pointe-de-l'Île (2014), Basses-Laurentides (2015), Montréal - Ouest-de-l'Île (2015) et Montréal - Sud-Ouest (2017), Gatineau et Granby (2021). Aujourd'hui, Les Petits Frères sont établis physiquement dans 12 régions et présents dans toute la province grâce du jumelage téléphonique.

C'est déjà plus de 55 000 personnes ainées qui souffrent d'isolement sévère et, avec le vieillissement de la population, le problème s'accentue. Les Petits Frères souhaitent donc avoir un impact significatif sur la vie de 10?000 personnes aînées d'ici à 2030. Toute forme de soutien, du don au bénévolat , est essentielle pour accomplir cet objectif. Visitez petitsfreres.ca .

Une nouvelle image de marque pour leurs 60 ans

Les Petits Frères ont profité de cet anniversaire historique pour donner un nouveau souffle à leur image de marque, en dévoilant un nouveau logo et un nouveau site web, plus modernes et dynamiques, afin de continuer de porter haut et fort sa mission de contrer l'isolement social des aînés. Une vaste campagne publicitaire est également déployée jusqu'au 4 décembre dans les médias de leur partenaire Québecor.

Citations

«?C'est grâce à la bonté de plus de 15?000 bénévoles qui se sont dévoués pour la cause au fil du temps que nous avons pu offrir une famille des milliers de personnes aînées aux quatre coins du Québec ces 60 dernières années. Merci également aux donateurs et donatrices qui nous ont soutenus et qui continuent de le faire avec générosité. Vous donnez des ailes à notre mission pour les prochaines décennies?!?» - Caroline Sauriol, directrice générale de la Fondation des Petits Frères.

«?Tous les gestes que nous posons chaque jour font une réelle différence pour briser la solitude des personnes aînées et j'en suis très fier. Je lève mon chapeau à tous mes prédécesseurs et à tous les bénévoles avec qui nous pouvons envisager positivement l'avenir et continuer d'accueillir chaleureusement des personnes aînées dans notre grande famille. Bon 60e et souhaitons-nous un autre 60 ans de solidarité et d'entraide?!?» - Martin Goyette, directeur général de la Corporation des Petits Frères.

À propos des Petits Frères

Depuis 60 ans, Les Petits Frères ont comme mission de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées pour toujours, peu importe leur condition, jusqu'à la fin de leur vie et même après. Âgées en moyenne de 85 ans, ces personnes, surnommées affectueusement «?Grandes Amies et Grands Amis?» bénéficient d'un réseau de support et d'entraide pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vit avec un faible revenu et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères et, depuis quinze ans, la comédienne Béatrice Picard en est la marraine.

