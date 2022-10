LIFTE H2® obtient les certifications complètes ISO 27001 et SOC 2





Les clients du secteur de l'hydrogène bénéficieront des normes d'excellence les plus élevées en matière de cybersécurité

BOSTON, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LIFTE H2, leader de l'industrie du développement d'infrastructures d'hydrogène, prend au sérieux les menaces qui pèsent sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des informations de ses clients. Nous sommes heureux d'annoncer que LIFTE H2 a reçu les certifications ISO 27001:2013 et SOC 2 Type 1.

La croissance de l'industrie de l'hydrogène s'accompagne de menaces à son encontre. Les pirates informatiques, les terroristes, les espions d'entreprise et autres agents malveillants utilisent des outils de plus en plus sophistiqués pour perturber les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures énergétiques dans le monde entier. Pour lutter contre ce phénomène, LIFTE H2 s'efforce de mettre au point des méthodologies fiables, sûres et sécurisées, en faisant toujours de la cybersécurité une priorité absolue. En se conformant aux normes établies par des organismes reconnus mondialement, nos clients peuvent être certains que LIFTE H2 suit les meilleures pratiques à mesure que nous progressons dans tous les aspects de nos opérations liées à l'hydrogène. Le respect des normes établies par l'ISO et le SOC nous permettra de garantir la cohérence de nos rapports, l'intégrité de nos plateformes, la solidité de nos protocoles de sécurité et la sécurité des données de nos clients.

« Cette certification démontre l'engagement continu de LIFTE H2 en matière de sécurité de l'information à tous les niveaux, a déclaré Matthew Blieske, PDG de la société. La conformité permanente et inébranlable aux normes ISO 27001 et SOC 2 est un processus exigeant, mais qui nous semble essentiel à la réussite de nos clients. »

ISO 27001:2013 est une norme de sécurité de l'information publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI). Le système de contrôles organisationnels (SOC) est une suite de rapports générés lors d'un audit ; le deuxième niveau de contrôle, SOC 2, atteste de l'efficacité des processus de sécurité, de la surveillance, de la gestion des fournisseurs et de l'atténuation des risques d'une entreprise.

Les certifications de LIFTE H2 ont été attribuées par A-LIGN, un organisme de certification indépendant et accrédité, sur la base de la réussite d'un processus d'audit formel. Ces certifications sont la preuve que LIFTE H2 assure la confidentialité et l'intégrité des informations de ses clients.

À propos de LIFTE H2

LIFTE H2® est une société de développement d'infrastructures d'hydrogène qui conçoit des solutions opérationnelles complètes pour des clients en Europe et en Amérique du Nord. Grâce à son expertise dans le développement de produits, l'ingénierie des systèmes, le développement de la chaîne d'approvisionnement intégrée, la fiabilité et l'analyse commerciale, l'exploitation et la maintenance, la gestion de la performance des actifs et les plateformes numériques, l'équipe de LIFTE H2 peut apporter une capacité inégalée à vos projets d'infrastructure de nouvelle génération.

