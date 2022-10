Pendant que l'inflation s'emballe, un organisme à but non lucratif cherche à améliorer la littératie financière des Canadiens





TORONTO, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière (MLF), dont le thème cette année est d'aider les Canadiens à gérer leur dette. À mesure que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, les Canadiens voient les montants de leurs paiements hypothécaires et de leurs remboursements de dette s'élever. En même temps, l'inflation a atteint un sommet inouï depuis 30 ans, ce qui entraîne une hausse du coût des biens et des services. Ce concours de circonstances pourrait s'avérer désastreux pour les personnes disposant de compétences limitées en littératie financière.

Voilà pourquoi ABC Alpha pour la vie Canada, un organisme national de promotion de la littératie à but non lucratif, cherche à aider les personnes au faible niveau de littératie à améliorer leurs compétences financières pour mieux gérer la situation économique actuelle. Son initiative Question d'argent est un programme d'introduction à la littératie financière gratuit destiné aux apprenants adultes, conçu avec le soutien du commanditaire fondateur, le Groupe Financier Banque TD, par l'entremise de sa plateforme de conscience sociale La promesse TD Prêts à agir. Question d'argent offre une gamme de ressources gratuites sous forme de manuels, de documents d'une page et de vidéos à ceux qui souhaitent améliorer leur niveau de littératie financière.

Bon nombre de ses ressources sont axées sur la dette, notamment les suivantes :

En plus des ressources et des vidéos téléchargeables, nous offrons plusieurs cours en ligne que les participants peuvent suivre gratuitement dans leur temps libre sur la Plateforme de compétences ABC.

« Le climat économique actuel étant une source d'inquiétude pour de nombreux Canadiens, nous les encourageons à profiter de nos ressources gratuites en matière de littératie financière pour mieux comprendre comment gérer leur argent, explique Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. En vous renseignant sur les principes financiers de base, vous gagnerez la confiance nécessaire pour prendre des décisions éclairées quant à votre argent, ce qui vous permettra de mieux gérer votre budget et vos dettes au quotidien. »

Le programme Question d'argent est également à la disposition des organismes qui souhaitent offrir des formations ou des manuels sur la littératie financière à leurs apprenants ou à leurs clients. Utilisés dans les salles de classe partout au Canada, ces manuels sont remplis d'activités qui peuvent être adaptées aux besoins des différents groupes, tels les Autochtones et les personnes ayant des aptitudes différentes. Les ateliers peuvent être animés par le personnel de l'organisation offrant le programme ou avec l'aide optionnelle des tuteurs bénévoles du Groupe Financier Banque TD de la région. Depuis 2011, le programme a profité à plus de 80 000 adultes.

« Il est incroyablement important de continuer à soutenir les Canadiennes et Canadiens en leur donnant accès à des outils et à des programmes qui renforcent leurs connaissances financières, comme Question d'argent, au fur et à mesure que nous continuons à essayer de surmonter les effets à long terme de la pandémie, déclare Uma Venkataramaiah, directrice principale - Philanthropie Canada, Groupe Financier Banque TD. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec ABC Alpha pour la vie Canada dans le but d'offrir des programmes axés sur la finance qui reflètent la diversité des Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre et aident les gens à acquérir des compétences financières. »

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du programme Question d'argent, pour organiser un atelier ou pour accéder à des ressources de littératie financière gratuites, consultez questiondargent.ca

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et nous appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie financière ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez abcalphapourlavie.ca .

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Communiqué envoyé le 25 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :